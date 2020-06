Eurolega, Milano debutta a Monaco: il calendario

Svelato il calendario della stagione regolare dell'Eurolega 2020-21, che prenderà il via il prossimo 1° ottobre per concludersi il 9 aprile: in palio 8 posti per i playoff. L'Olimpia Milano, unica italiana nella massima competizione continentale, debutterà il 2 ottobre a Monaco contro il Bayern, esattamente come lo scorso anno CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE

Ripartirà da Monaco di Baviera, esattamente come un anno fa, la caccia dell’Olimpia Milano all'Eurolega. La squadra di Ettore Messina esordirà dunque in trasferta, venerdì 2 ottobre, contro il Bayern: sarà il ritorno in campo europeo dopo lo stop imposto a causa del coronavirus, che ha interrotto la scorsa stagione, impedendone la fine. Si parte il 1° di ottobre, con la stagione regolare che finirà il 9 aprile: le prime otto accederanno ai playoff, come sempre al meglio delle 5 gare. L’Olimpia nelle 14 partecipazioni precedenti alla massima competizione europea è 6-8 all’esordio, ma comincia in trasferta per il quarto anno consecutivo. Il debutto casalingo al Forum sarà con l’Asvel Villeurbanne: la settimana successiva sarà quella del doppio turno, prima al Pireo e poi in casa con il Real Madrid. L’Olimpia giocherà otto gare in casa e nove in trasferta nel girone di andata, ma partirà con cinque trasferte nelle prime otto partite, per un ciclo che si presenta subito estremamente impegnativo.

Olimpia, dicembre terribile: Barça, Fener ed Efes leggi anche Luis Scola: a 40 anni vicina la firma con Varese L’Olimpia avrà un doppio turno tutto milanese tra il 18 e il 20 novembre con Stella Rossa e Zalgiris. Terribile il passaggio a dicembre in cui avrà una striscia di tre gare esterne di fila tra la 13° e la 15° giornata: prima il Barcellona e poi un doppio turno tutto a Istanbul con Fenerbahce ed Efes. Il 2020 verrà chiuso in casa: il 23 dicembre, al Mediolanum Forum, ci sarà il Baskonia, mentre il 30 arriverà il CSKA Mosca a chiudere anche il girone di andata. Quello di ritorno comincerà a Madrid, una sorta di ritorno a casa per Sergio Rodriguez. Ci sarà invece un trittico interno a gennaio (Bayern, Olympiacos e Zenit San Pietroburgo) e un altro tra febbraio e marzo, con Maccabi, Khimki e Fenerbahce, quest’ultima in un doppio turno che conduce a Kaunas due giorni dopo. Si tratta di una sequenza di sei gare interne su sette. Malcolm Delaney tornerà a Barcellona l’11 dicembre, Kyle Hines (ma anche Coach Messina, Sergio Rodriguez e Vlado Micov) tornerà a Mosca l’11 marzo per affrontare il CSKA. Il finale di stagione è tremendo: tre trasferte di fila, a Vitoria, Belgrado (con il ritorno di Kevin Punter) e Atene-Panathinaikos (queste due in un unico viaggio di tre giorni), prima di finire la regular season in casa con l’Efes