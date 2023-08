Il giorno dopo il ko contro la Repubblica Dominicana (e la chiacchieratissima espulsione del ct azzurro Gianmarco Pozzecco) in casa Italia non parla nessuno, né l'allenatore, né i giocatori. Nessuno, a eccezione del numero uno della federazione, Gianni Petrucci. Che ai microfoni di Sky Sport non va leggero: "Episodi come quelli di ieri non possono più accadere, abbiamo dato una brutta immagine", dice il presidente federale. "Abbiamo perso meritatatamente, l'arbitro non c'entra niente, non sarà stato da 10 ma non abbiamo perso per lui: non si perde mai per colpa dell'arbitro, questa è una mentalità sbagliata", dice, prima di aggiungere: "Non voglio più vedere episodi come quelli successi ieri". Il riferimento, ovvio, all'espulsione sul finire del primo tempo di Gianmarco Pozzecco, certo non nuovo a comportamenti simili, spesso sopra le righe. "Ma quello che è successo ieri è diverso da quanto magari ha fatto in passato", afferma Petrucci, che poi però chiarisce: "Non voglio dare il messaggio che sia lui l'unico responsabile della sconfitta. Certo però che ci ha messo una buona parte...". Tanto da finire in mezzo alla cosiddetta bufera mediatica, da cui ora proprio Petrucci prova a proteggerlo, lasciandolo tranquillo a preparare la prossima partita (decisiva, contro le Filippine, domani alle 14 su Sky Sport Summer) e non esponendolo ai microfoni.