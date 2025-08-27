Tutto confermato in casa Italbasket, dove il recente infortunio a Stefano Tonut aveva di fatto sciolto l’ultimo dubbio di coach Gianmarco Pozzecco. Ora i dodici convocati per Eurobasket sono ufficiali e il roster degli azzurri vedrà veterani come Danilo Gallinari e capitan Nicolò Melli accanto a esordienti come Darius Thompson e Saliou Niang
- Alle convocazioni per il gruppo degli azzurri che andrà a giocarsi Eurobasket 2025 mancava solo l’ufficialità, perché di fatto coach Gianmarco Pozzecco le sue scelte le aveva già fatte. L’ultimo dubbio che era rimasto al CT, quello tra Stefano Tonut e Nikola Akele, era stato infatti sciolto dall’infortunio che costringeva la guardia dell’Olimpia Milano a dare forfait e ad abbandonare il ritiro, così come era "nell'aria" il sacrificio di Riccardo Rossato per l'ultimo posto.
- Un roster, quello azzurro, che forse come mai nel recente passato promette di essere un ottimo mix tra veterani, giovani promesse e esordienti con la maglia dell’Italia. Saranno questi, quindi, i 12 che esordiranno nel massimo torneo continentale il prossimo 28 agosto alle 20.30 contro la Grecia
- Da capitan Nicolò Melli agli esordienti a Eurobasket Saliou Niang e Darius Thompson, ecco i convocati ufficiali dell’Italia per Eurobasket