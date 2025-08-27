Esplora tutte le offerte Sky
Eurobasket, le scelte di Pozzecco: i dodici azzurri da domani in campo

Tutto confermato in casa Italbasket, dove il recente infortunio a Stefano Tonut aveva di fatto sciolto l’ultimo dubbio di coach Gianmarco Pozzecco. Ora i dodici convocati per Eurobasket sono ufficiali e il roster degli azzurri vedrà veterani come Danilo Gallinari e capitan Nicolò Melli accanto a esordienti come Darius Thompson e Saliou Niang

TUTTI I ROSTER UFFICIALI DELLE 24 SQUADRE DI EUROBASKET 2025

Eurobasket: i convocati ufficiali dell’Italia

Chi dopo la Spagna? L'albo d'oro degli Europei

Mercoledì si alza il sipario su Eurobasket 2025, gli Europei di basket, giunti alla loro 42^...

Eurobasket, sarà Italia-Belgio la semifinale

Sarà il Belgio l'avversaria dell'Italia nella semifinale del campionato europeo di basket...

Serie A, albo d'oro: 17° titolo per Bologna

La Virtus Bologna ha vinto il 17° scudetto della sua storia. La squadra di coach Ivanovic super...

Le 24 squadre qualificate a Eurobasket 2025

L'Italia sarà tra le protagoniste del prossimo Campionato europeo di basket, in programma dal 27...

    Eurobasket al via: come seguirlo su Sky e NOW

    Le stelle d’Europa e la Nazionale azzurra protagonisti su Sky e NOW dei campionati europei FIBA...

    Lettonia-Turchia e non solo: le partite di oggi

    Al via oggi gli Europei di basket, in diretta fino al 14 settembre su Sky e in streaming...

    Eurobasket: tutto su Sky e in streaming su NOW

    Due-tre partite al giorno in diretta su Sky e in streaming su NOW, l'avventura degli azzurri...