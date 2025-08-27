Tutto confermato in casa Italbasket, dove il recente infortunio a Stefano Tonut aveva di fatto sciolto l’ultimo dubbio di coach Gianmarco Pozzecco. Ora i dodici convocati per Eurobasket sono ufficiali e il roster degli azzurri vedrà veterani come Danilo Gallinari e capitan Nicolò Melli accanto a esordienti come Darius Thompson e Saliou Niang

