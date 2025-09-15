Uscendo dal Quirinale, dove è stato ospite assieme alla Nazionale femminile e a quella Under 20 campione d'Europa, Gianni Petrucci ha parlato della scelta del prossimo CT dopo le dimissioni di Pozzecco: "La decisione finale spetta a Datome". Sull'incontro con Mattarella: "L'ho invitato a vedere una partita, sono certo che verrà"

" Il nostro orientamento lo sapete, è Luca Banchi. Questa è però una decisione che spetta a Datome (coordinatore di tutte le nazionali maschili) . Chiaro che ci sono anche altri allenatori, solo quando c'è la firma si potrà ufficializzare". Così il presidente della Fip Gianni Petrucci, intercettato all'uscita dal Quirinale dopo l'incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella . Ospiti al Quirinale la Nazionale femminile terza agli ultimi Europei e quella maschile Under 20 campione continentale di categoria. Petrucci ha così confermato quanto aveva detto subito dopo l'eliminazione dall'Europeo con la Slovenia e le seguenti dimissioni di Pozzecco. La fumata bianca però ancora non è arrivata. " Spero che il prossimo CT ricevi lo stesso amore mostrato a Pozzecco, i giocatori venivano per lui . Lo dicevo anche al presidente Mattarella, in quasi tutte le discipline i migliori allenatori stanno in Italia".

"Dopo Ciampi e Napolitano, mi mancava solo Mattarella"

Per il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, l'incontro con Sergio Mattarella ha rappresentato una grande occasione: "Nella mia lunga carriera ho incontrato Ciampi e Napolitano, mancava lei e ho coronato il sogno grazie a questi ragazzi incredibili. Con le due squadre abbiamo avuto risultati impensabili e dato un messaggio di inclusione". Petrucci ha poi concluso: "Presidente, venga a vedere una partita, sarebbe la prima volta nel basket. Per noi sarebbe un grande onore". E uscendo, ha aggiunto ai cronisti presenti: "Credo che verrà, dobbiamo essere bravi a creare il presupposto giusto".