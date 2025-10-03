Valencia-Virtus: il risultato LIVE dalle 20.30

L’esordio di Bologna in Eurolega non era dei più facili, perché la Virtus si trovava a ospitare il Real Madrid del grande ex Sergio Scariolo. I ragazzi di coach Dusko Ivanovic, però, hanno giocato una gara di grande sostanza e, grazie soprattutto alle ottime prestazioni di Carsen Edwards e Saliou Niang, hanno avuto la meglio per 74-68 GUARDA GLI HIGHLIGHTS