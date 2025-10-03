Valencia-Virtus: il risultato LIVE dalle 20.30

Dopo la prestigiosa vittoria sul Real Madrid nella partita di apertura della regular season, la Virtus Bologna affronta la sua prima trasferta di Eurolega della stagione sul campo del Valencia, a sua volta reduce dal successo sull’ASVEL. Appuntamento dalle 20.30 su Sky Sport Basket (canale 2025) e NOW con la telecronaca di Geri De Rosa e Davide Pessina e le interviste dal campo di Giulia Cicchinè
Eurolega, il programma della serata
- Valencia-Virtus Bologna
- Zalgiris Kaunas-Fenerbahce Istanbul (TABELLINO)
- AS Monaco-Dubai Basketball (TABELLINO)
- Anadolu Efes Istanbul-Hapoel Tel Aviv (TABELLINO)
- ASVEL Villeurbanne-Baskonia Vitoria (TABELLINO)
- Panathinaikos-Barcellona
- Maccabi Tel Aviv-Paris Basketball
Comincia il prepartita su Sky Sport Basket
Dalila Setti in compagnia di Matteo Soragna conduce lo studio prepartita su Sky Sport Basket, canale 205, con collegamenti da Bologna con l'inviata Giulia Cicchinè
Thompson a Sky: "La Virtus è una squadra forte"
La Virtus e un esordio da ricordare
L’esordio di Bologna in Eurolega non era dei più facili, perché la Virtus si trovava a ospitare il Real Madrid del grande ex Sergio Scariolo. I ragazzi di coach Dusko Ivanovic, però, hanno giocato una gara di grande sostanza e, grazie soprattutto alle ottime prestazioni di Carsen Edwards e Saliou Niang, hanno avuto la meglio per 74-68 GUARDA GLI HIGHLIGHTS
La programmazione di Eurolega in esclusiva su Sky e NOW
Venerdì 3 ottobre
- In diretta alle 20.15 su Sky Sport Arena e NOW Panathinaikos-Barcellona (telecronaca di Paolo Redi)
- In diretta alle 20.30 su Sky Sport Basket e NOW, con prepartita dalle 20, Valencia-Virtus Bologna (telecronaca di Geri De Rosa e Davide Pessina, interviste di Giulia Cicchinè, in studio Dalila Setti e Matteo Soragna)
Non solo Virtus: anche Panathinaikos-Barcellona su Sky Sport
L’offerta di grande basket di Eurolega su Sky Sport questa sera non si limita alla Virtus Bologna: alle 20.15 su Sky Sport Arena comincia la super sfida tra il Panathinaikos e il Barcellona. Uno scontro tra due big del basket europeo da seguire col commento di Paolo Redi.
Il grande basket su Sky
Su Sky e in streaming su NOW parte lo spettacolo dei canestri europei, con una settimana di grande basket in esclusiva in arrivo su Sky Sport Basket, il nuovo canale dedicato alla pallacanestro italiana, europea e alla NBA, destinazione unica per tutti gli appassionati di questo grande sport. TUTTO IL PROGRAMMA
I dettagli dell’offerta Sky: la Serie A
- 60 partite della stagione regolare, 2 per ogni turno e sempre il big match della giornata
- 2 partite per turno dei quarti di finale dei playoff; tutte le semifinali e tutte le finali
- Tutte le partite delle prossime 3 stagioni della Coppa Italia
I dettagli dell’offerta Sky: NBA
Sarà una straordinaria stagione su Sky Sport Basket anche per la NBA. Con un nuovo accordo pluriennale, il campionato professionistico statunitense completa una ricca offerta che rende la Casa dello Sport di Sky ancora più la Casa del Basket, con lo spettacolo in arrivo da tutto il mondo. Dal 21 ottobre trasmetterà una ampia selezione di incontri della stagione regolare a partire dalle partite della giornata inaugurale, tutte le partite dell'NBA Christmas Day, le partite del MLK Day, l'NBA All-Star, diverse partite dei playoff per stagione, le Conference Finals con una serie in diretta ogni stagione e l'altra in differita, e le NBA Finals in diretta esclusiva nel 2027, offrendo una copertura in differita nel 2026 e nel 2028.
