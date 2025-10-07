Olimpia, da Shields a Nebo e Brown: sull’inizio di stagione pesano già gli infortuni

Dopo aver vinto la Supercoppa in finale contro Brescia, Milano ha esordito con una vittoria anche in Eurolega sul campo della Stella Rossa, ma poi sono arrivate le sconfitte contro il Partizan e in casa contro Tortona al debutto in campionato. E l’Olimpia, dopo poco più di una settimana dal via della stagione, si trova già a fare i conti con una infermeria affollata che limita fortemente le rotazioni di coach Ettore Messina

Dall’inizio ufficiale della stagione, vissuto sul parquet di casa dell’Unipol Forum di Assago alzando il primo trofeo dell’annata al termine del weekend dedicato alla Supercoppa , è passata poco più di una settimana, ma in casa Olimpia è già allarme infortuni. La squadra, che dopo la vittoria in finale contro Brescia ha piazzato il colpo in trasferta sul campo della Stella Rossa in Eurolega per poi perdere sempre a Belgrado contro il Partizan e quindi in casa al debutto in campionato contro Tortona , infatti, si trova ad avere a che fare con acciacchi di varia natura che limitano in maniera sostanziale le rotazioni di coach Ettore Messina . E, in vista della sfida casalinga contro l’AS Monaco del grande ex Nikola Mirotic in programma giovedì 9 ottobre ( diretta su Sky Sport dalle 20.30 ), Milano si trova a fare i conti con assenze molto pesanti.

La situazione infortunati in casa Olimpia

Shavon Shields e Josh Nebo, punti fermi dello starting five della nuova Olimpia, sono usciti malconci dalla doppia trasferta belgradese della scorsa settimana e, dopo aver saltato la partita contro Tortona, sembrano destinati a restare fermi ancora almeno per un paio di settimane. Chi invece ha saltato il doppio impegno di Eurolega è stato Lorenzo Brown, playmaker di grande esperienza a cui Messina intende affidare la cabina di regia della squadra, che potrebbe viceversa recuperare dal problema muscolare accusato in Supercoppa e scendere in campo giovedì. E giovedì potrebbe anche arrivare il debutto in biancorosso di Vlatko Cancar, reduce da un pesante infortunio e possibile rinforzo immediato che potrebbe dare una grossa mano ai compagni, magari già nell’immediato.