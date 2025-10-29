Ora è ufficiale: Calathes lascia il Monaco e firma con il Partizan Belgrado

La notizia era nell’aria da tempo e questa mattina è arrivata la conferma ufficiale: Nick Calathes è un nuovo giocatore del Partizan. Il super veterano, fin qui in forza al Monaco, a Belgrado ritroverà coach Zeljko Obradovic, con cui nel 2011 aveva vinto l’Eurolega vestendo la maglia del Panathinaikos

A Belgrado, sponda Partizan, era tutto pronto da qualche giorno e finalmente la tanto agognata reunion tra coach Zeljko Obradovic e Nick Calathes è diventata ufficiale. I due si erano infatti separati nel 2012, un anno dopo il trionfo in Eurolega, quando il greco decideva di lasciare il Panathinaikos per giocare in Russia. E ora, a tredici anni di distanza, allenatore e giocatore si ritrovano, magari con l’idea, nemmeno tanto pazza, di tornare sul tetto d’Europa.