Ora è ufficiale: Calathes lascia il Monaco e firma con il Partizan Belgrado

Basket

La notizia era nell’aria da tempo e questa mattina è arrivata la conferma ufficiale: Nick Calathes è un nuovo giocatore del Partizan. Il super veterano, fin qui in forza al Monaco, a Belgrado ritroverà coach Zeljko Obradovic, con cui nel 2011 aveva vinto l’Eurolega vestendo la maglia del Panathinaikos

A Belgrado, sponda Partizan, era tutto pronto da qualche giorno e finalmente la tanto agognata reunion tra coach Zeljko Obradovic e Nick Calathes è diventata ufficiale. I due si erano infatti separati nel 2012, un anno dopo il trionfo in Eurolega, quando il greco decideva di lasciare il Panathinaikos per giocare in Russia. E ora, a tredici anni di distanza, allenatore e giocatore si ritrovano, magari con l’idea, nemmeno tanto pazza, di tornare sul tetto d’Europa.

Calathes, un pretoriano per Obradovic

Non che al Partizan mancassero le alternative nel reparto guardie, perché Carlik Jones, Duane Washington e Shake Milton sono giocatori in grado di fare la differenza anche in Europa, ma evidentemente coach Obradovic era in cerca di un uomo di fiducia su cui poter contare nei momenti decisivi. A Belgrado, infatti, pur avendo iniziato la stagione europea con tre vittorie e tre sconfitte, non nascondono l’ambizione di provare a fare il colpaccio puntando su un roster tra i più intriganti di tutta l’Eurolega. Un roster, e uno spogliatoio, che da oggi possono contare su uno dei veterani più apprezzati nel vecchio continente

