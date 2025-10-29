Colpo del Real sotto canestro: in arrivo a Madrid l’ex Suns, Kings e Lakers Alex Len

La stagione in Eurolega del Real, come da tradizione tra le favorite per la vittoria finale, è iniziata tra molti alti e bassi e per rinforzare il reparto lunghi a disposizione di coach Sergio Scariolo sarebbe in arrivo un centro dalla lunga esperienza in NBA. Scelto da Phoenix con la 5^ chiamata al Draft del 2013, Alex Len ha vestito anche le maglie di Hawks, Kings, Raptors, Wizards e Lakers e avrebbe firmato un contratto pluriennale con il Madrid
Buone notizie per il Real Madrid, che ieri sera ha perso, un po’ a sorpresa, sul campo del Bayern, inanellando così la quarta sconfitta in sette partite disputate nell’avvio di stagione in Eurolega. Alla corte di coach Sergio Scariolo, infatti, starebbe arrivando direttamente dalla NBA un rinforzo sotto canestro. Alex Len, 5^ scelta assoluta al Draft del 2013 e protagonista di una carriera ormai ultradecennale oltreoceano, avrebbe infatti firmato un contratto pluriennale con Los Blancos, nel quale sarebbe inclusa la possibilità di liberarsi in caso di chiamata da parte di una squadra della NBA al termine di questa stagione.
Len al Real: solidità nel pitturato
Len dovrebbe quindi ad andare ad aggiungere ulteriore fisicità ad un reparto lunghi che comprende già Walter Tavares, Usman Garuba e Chuma Okeke, portando con sé l’esperienza accumulata in un decennio abbondante trascorso sui campi della NBA. L’ucraino sull’altra sponda dell’Atlantico ha tenuto una media in carriera di 6.7 punti e 5.3 rimbalzi a partita e ora proverà a far sentire tutti i suoi 213 centimetri ai lunghi delle avversarie del Real in Eurolega così come in Liga ACB. Anche perché, nonostante un inizio complicato, a Madrid non possono che puntare a vincere tutto ciò che è possibile anche in questa stagione.