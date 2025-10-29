Colpo del Real sotto canestro: in arrivo a Madrid l’ex Suns, Kings e Lakers Alex Len

La stagione in Eurolega del Real, come da tradizione tra le favorite per la vittoria finale, è iniziata tra molti alti e bassi e per rinforzare il reparto lunghi a disposizione di coach Sergio Scariolo sarebbe in arrivo un centro dalla lunga esperienza in NBA. Scelto da Phoenix con la 5^ chiamata al Draft del 2013, Alex Len ha vestito anche le maglie di Hawks, Kings, Raptors, Wizards e Lakers e avrebbe firmato un contratto pluriennale con il Madrid