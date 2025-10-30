Bayern Monaco-Virtus Bologna dalle 20.30 su Sky

Dopo la netta sconfitta patita contro lo Zalgiris a Kaunas martedì, la Virtus affronta un’altra trasferta nel suo cammino in Eurolega e si trova di fronte il Bayern. Diretta dalle 20.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Andrea Solaini e Chicca Macchi

Bayern e Virtus arrivano alla sfida in programma questa sera con stati d’animo diametralmente opposti, almeno sulla carta. I tedeschi, infatti, sono reduci da un’esaltante vittoria casalinga sul Real Madrid, affondato da un Isiaha Mike in stato di grazie e autore di una prova da 29 e 7 rimbalzi . Bologna , invece, dopo aver lottato fino al 4° quarto è crollata sul campo dello Zalgiris . Il Bayern , quindi, va in cerca di conferme, mentre la Virtus punta ad un pronto riscatto.

Un Bayern pericoloso e di grande esperienza

Sulla panchina dei bavaresi siede Gordon Herbert, architetto del trionfo della Germania ai Mondiali del 2023, e due protagonisti di quella impresa come Andreas Obst e Johannes Voigtmann sono agli ordini dell’ex CT della Nationalmannschaft. Così come agli ordini di Herbert ci sarebbe anche Spencer Dinwiddie, una carriera notevole in NBA alle spalle e in attesa dell’espletamento delle formalità burocratiche per poter fare il suo esordio con la nuova maglia. L’appuntamento per lo studio prepartita è dalle 20 con Dalila Setti, palla a due prevista alle 20.30 in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca affidata a Andrea Solaini e Chicca Macchi.