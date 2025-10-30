Olimpia Milano-Paris Basketball alle 20.30 su Sky

Nuovo impegno in Eurolega per Milano, che dopo la sconfitta di misura a Barcellona arrivata martedì ospita il Paris Basketball, tra le squadre più intriganti in questo avvio di stagione. Diretta dalle 20.30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Geri De Rosa e Matteo Soragna, interviste a cura di Giulia Cicchiné
Il tempo di riprendere fiato, come ormai d’abitudine in Eurolega, non c’è e a quarantotto ore di distanza dalla sconfitta di misura patita a Barcellona l’Olimpia torna in campo. Contro Tornike Shengelia e compagni il sogno di piazzare un colpo importante si è spento sulla tripla finale fallita da Shavon Shields, ma contro il Paris Basketball, tra le mura amiche dell’Unipol Forum di Assago, i ragazzi di Ettore Messina dovranno ritrovare subito l’energia e la concentrazione giusta.
Il Paris possibile sorpresa della stagione
Guidato in panchina da Francesco Tabellini, cresciuto in casa Virtus Bologna, il Paris è infatti una delle squadre più interessanti di questa prima fase di Eurolega. Persa in estate la stella T.J. Shorts, approdata al Panathinaikos, i parigini hanno ricostruito il roster puntando su un mix di veterani, come l’ex di serata Amath M’Baye, a Milano nella stagione 2017-18, e giovani come Momo Faye, arrivato da Reggio Emilia dove aveva fatto intravedere potenzialità notevolissime. Dalle 20.00 studio prepartita con Dalila Setti e Davide Pessina, palla a due prevista alle 20.30 in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW con telecronaca affidata a Geri De Rosa e Matteo Soragna e interviste affidate a Giulia Cicchiné.