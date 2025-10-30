Olimpia Milano-Paris Basketball alle 20.30 su Sky

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Olimpia Milano-Paris Basketball di Eurolega: dove vedere la partita in tv e streaming

Basket

 

Nuovo impegno in Eurolega per Milano, che dopo la sconfitta di misura a Barcellona arrivata martedì ospita il Paris Basketball, tra le squadre più intriganti in questo avvio di stagione. Diretta dalle 20.30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Geri De Rosa e Matteo Soragna, interviste a cura di Giulia Cicchiné

 

L’EUROLEGA IN ESCLUSIVA SU SKY: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE

Il tempo di riprendere fiato, come ormai d’abitudine in Eurolega, non c’è e a quarantotto ore di distanza dalla sconfitta di misura patita a Barcellona l’Olimpia torna in campo. Contro Tornike Shengelia e compagni il sogno di piazzare un colpo importante si è spento sulla tripla finale fallita da Shavon Shields, ma contro il Paris Basketball, tra le mura amiche dell’Unipol Forum di Assago, i ragazzi di Ettore Messina dovranno ritrovare subito l’energia e la concentrazione giusta.

Il Paris possibile sorpresa della stagione

 

Guidato in panchina da Francesco Tabellini, cresciuto in casa Virtus Bologna, il Paris è infatti una delle squadre più interessanti di questa prima fase di Eurolega. Persa in estate la stella T.J. Shorts, approdata al Panathinaikos, i parigini hanno ricostruito il roster puntando su un mix di veterani, come l’ex di serata Amath M’Baye, a Milano nella stagione 2017-18, e giovani come Momo Faye, arrivato da Reggio Emilia dove aveva fatto intravedere potenzialità notevolissime. Dalle 20.00 studio prepartita con Dalila Setti e Davide Pessina, palla a due prevista alle 20.30 in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW con telecronaca affidata a Geri De Rosa e Matteo Soragna e interviste affidate a Giulia Cicchiné.

Approfondimento

Classifica Eurolega: dove sono Milano e Bologna

Basket: Altre Notizie

Bayern Monaco-Virtus Bologna dalle 20.30 su Sky

Basket

Dopo la netta sconfitta patita contro lo Zalgiris a Kaunas martedì, la Virtus affronta un’altra...

Olimpia Milano-Paris Basketball alle 20.30 su Sky

Basket

  Nuovo impegno in Eurolega per Milano, che dopo la sconfitta di misura a Barcellona...

Ora è ufficiale: Calathes va al Partizan Belgrado

Basket

La notizia era nell’aria da tempo e questa mattina è arrivata la conferma ufficiale: Nick...

Colpo del Real: dalla NBA arriva Alex Len

Basket

La stagione in Eurolega del Real, come da tradizione tra le favorite per la vittoria finale, è...

Milano s’illude ma perde a Barcellona 74-72

Basket

A Barcellona l’Olimpia inizia con il passo giusto, va avanti anche in doppia cifra nel primo...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS