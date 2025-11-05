Brescia-Olimpia Milano alle 18.30 su Sky Sport

È stata la finale di Supercoppa poco più di un mese fa e ora Brescia e Milano tornano ad affrontarsi con in palio il possibile sorpasso su Tortona in testa alla classifica del campionato. Il nuovo derby lombardo va in scena oggi alle 18.30, diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Davide Fumagalli e Andrea Meneghin, interviste a cura di Gaia Accoto

Scontro per la vetta oggi nel tardo pomeriggio, perché a Brescia arriva l’Olimpia reduce d a due successi consecutivi in Eurolega e campionato e all a caccia del primo posto in classifica . Primo posto in classifica che però è anche nel mirino dei padroni di casa, che domeni ca a Trapani hanno subito la prima sconfitta della loro regular season ma che puntano ad un pronto riscatto. E, come se non bastasse, la sfida in programma oggi è anche la riedizione della finalissima di Supercoppa c he poco più di un mese fa aveva visto prevalere gli uomini d i Ettore Messina .

La sfida ad alta quota e i possibili protagonisti

Per Brescia, tutto sembra ancora girare attorno ad Amedeo Della Valle e Miro Bilan, punti fermi della squadra da ormai due stagioni e primi terminali offesivi della squadra allenata da Matteo Cotelli. L’Olimpia, dall’altra parte, sta ritrovando alcuni infortunati come Zach LeDay e Josh Nebo e in vista dell’impegno in Europa, dove venerdì farà visita all’Efes, potrebbe provare a sfruttare le sue rotazioni, decisamente più profonde rispetto a quelle degli avversari. Appuntamento dalle 18.30 per la diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Davide Fumagalli e Andrea Meneghin e interviste a cura di Gaia Accoto.