Fenerbahce-Virtus alle 18.45 su Sky Sport Basket

Eurolega, Fenerbahce-Virtus Bologna alle 18.45 su Sky Sport Basket

La Virtus Bologna cerca la seconda vittoria in trasferta di questa Eurolega sul campo dei campioni in carica del Fenerbahce. Palla a due alle 18.45 in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Andrea Solaini e Matteo Soragna

Dr. Jekyll e Mr. Hyde: servirebbe ritornare ai classici della letteratura per spiegare l’andamento così differente tra casa e trasferta della Virtus Bologna in questa stagione di Eurolega. Mentre davanti al proprio pubblico finora la squadra di Dusko Ivanovic è stata infallibile, raccogliendo 5 vittorie su 5, fuori casa sono arrivati sei ko su sette gare disputate, vincendo solamente in casa dell’ASVEL ultimo in classifica. I dati confermano l’andamento schizofrenico dei campioni d’Italia, che in casa hanno il quinto miglior differenziale su 100 possessi della competizione (+11.5) mentre in trasferta precipitano a -12.2, solamente il 12°. Un peggioramento sensibile su entrambe le metà campo: in casa la Virtus ha un rating offensivo di 126, mentre in trasferta è di 111.7 (-14.3 di differenza); lo stesso vale in difesa, dove in casa concede 114.5 punti su 100 possessi e fuori ne lascia 123.9 agli avversari (-9.4). In particolare le percentuali dall’arco precipitano dal 42% in casa (terzo miglior dato d’Eurolega) al 33% lontano dal PalaDozza, che verrà lasciato già dalla prossima gara tornano a giocare alla Virtus Arena.

Fenerbahce a caccia di continuità

Anche il Fenerbahce è a caccia di una continuità che finora non è riuscita a trovare. Con un record di 7 vittorie e 5 sconfitte i campioni in carica sono al momento ottavi in classifica, ma sono riusciti a risollevarsi solo recentemente vincendo le ultime quattro partite, di cui una contro l’Hapoel capolista. La squadra di coach Jasikevicius dovrà fare a meno di Scottie Wilbekin, ma può contare comunque su tanti protagonisti diversi, da Wade Baldwin IV a Talen Horton-Tucker fino agli ex milanesi Devon Hall e Nicolò Melli. Appuntamento alle 18.45 in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Andrea Solaini e Matteo Soragna.

Maledon MVP del Round 12: tutti i premiati

Eurolega, 13^ giornata: programma e orari

  • Dubai-Paris martedì 25 novembre alle 17
  • Fenerbahce-Virtus Bologna martedì 25 novembre alle 18.45 su Sky Sport Basket e NOW
  • Zalgiris-Baskonia martedì 25 novembre alle 19
  • Hapoel-Real Madrid martedì 25 novembre alle 19
  • Panathinaikos-Partizan martedì 25 novembre alle 20.15 su Sky Sport Mix
  • Valencia-Bayern Monaco martedì 25 novembre alle 20.30
  • Maccabi-Olimpia Milano mercoledì 26 novembre alle 18 su Sky Sport Basket
  • Stella Rossa-Olympiacos mercoledì 26 novembre alle 19.30 su Sky Sport Mix
  • Monaco-Efes mercoledì 26 novembre alle 19.30
  • Barcellona-ASVEL mercoledì 26 novembre alle 20.30

Classifica Eurolega: dove sono Milano e Bologna

