Fenerbahce-Virtus alle 18.45 su Sky Sport Basket

Dr. Jekyll e Mr. Hyde: servirebbe ritornare ai classici della letteratura per spiegare l’andamento così differente tra casa e trasferta della Virtus Bologna in questa stagione di Eurolega. Mentre davanti al proprio pubblico finora la squadra di Dusko Ivanovic è stata infallibile, raccogliendo 5 vittorie su 5, fuori casa sono arrivati sei ko su sette gare disputate, vincendo solamente in casa dell’ASVEL ultimo in classifica. I dati confermano l’andamento schizofrenico dei campioni d’Italia, che in casa hanno il quinto miglior differenziale su 100 possessi della competizione (+11.5) mentre in trasferta precipitano a -12.2, solamente il 12°. Un peggioramento sensibile su entrambe le metà campo: in casa la Virtus ha un rating offensivo di 126, mentre in trasferta è di 111.7 (-14.3 di differenza); lo stesso vale in difesa, dove in casa concede 114.5 punti su 100 possessi e fuori ne lascia 123.9 agli avversari (-9.4). In particolare le percentuali dall’arco precipitano dal 42% in casa (terzo miglior dato d’Eurolega) al 33% lontano dal PalaDozza, che verrà lasciato già dalla prossima gara tornano a giocare alla Virtus Arena.