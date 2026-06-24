Continua il cammino di avvicinamento della Nazionale italiana di basket verso i Mondiali del 2027 su Sky e in streaming su NOW , ma prima della “finestra” di qualificazione, in programma per la prossima settimana, gli Azzurri guidati da coach Marco Ramondino (il CT Banchi è assente per motivi famigliari, ndr) scenderanno in campo per due prestigiose amichevoli: Italia-Croazia , Al PalaBigot di Gorizia, sarà su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket , mercoledì 24 giugno alle 19.30 , seguita da Slovenia-Italia , a Celje, in onda sabato 27 giugno alle 20 sugli stessi canali. La telecronaca delle due partite sarà affidata a Flavio Tranquillo con il commento di Davide Pessina . Le amichevoli della Nazionale maschile di basket sono anche su Sky Sport 24 con highlights, notizie ed approfondimenti, su SkySport.it , sulla APP Sky Sport e sui principali social network. La prima fase di qualificazione alla FIBA World Cup 2027 si chiuderà il 2 luglio a Reykjavik contro l’Islanda (Sky Sport, ore 21.45 italiane) e il 5 luglio alla Virtus Arena di Bologna contro la Lituania (Sky Sport ore 20.00).

Sono stati autorizzati a lasciare il raduno, e non viaggeranno con la squadra, Leonardo Bettiol, Alessandro Bertini, Lorenzo Bucarelli, Matteo Cavallero, Sasha Grant, Matteo Librizzi, Federico Poser e Luca Possamai. Da martedì 23 giugno si uniranno al gruppo Leonardo Candi, Nico Mannion, Giampaolo Ricci, Amedeo Tessitori. Stefano Tonut anticiperà il suo arrivo a lunedì 22 giugno mentre Luca Vincini ha raggiunto il gruppo a Roma e viaggerà con la squadra. Saranno dunque 16 gli atleti a disposizione dello staff tecnico a Gorizia. Riccardo Fois raggiungerà la squadra già nella giornata di oggi dopo aver chiuso, con l’Anello NBA, la sua stagione con i New York Knicks.

I convocati

Ramondino: "Gruppo è cambiato, serve collaborazione per creare squadra"

"Questa settimana di raduno è stata caratterizzata da un roster in continua evoluzione. Per esigenze legate alla stagione dei club, alle condizioni fisiche dei giocatori e alle valutazioni tecniche necessarie in questa fase, il gruppo è cambiato più volte. Desidero ringraziare tutti gli atleti che hanno partecipato a questi giorni di lavoro e che non proseguiranno con noi: hanno dimostrato professionalità e disponibilità, contribuendo in maniera significativa alla qualità degli allenamenti. Non è mai semplice costruire identità e coesione quando il roster è soggetto a cambiamenti continui, ma proprio per questo il contributo di ciascuno è stato ancora più prezioso. A Gorizia il gruppo si arricchirà ulteriormente con l’arrivo di alcuni giocatori provenienti da Milano e Venezia. Il loro inserimento rappresenterà un passaggio importante, ma richiederà da parte di tutti uno sforzo ulteriore per accelerare i processi di conoscenza reciproca e costruzione delle dinamiche di squadra. Come aveva già sottolineato Luca, dovremo essere disponibili al sacrificio, all’adattamento e alla collaborazione quotidiana per creare nel più breve tempo possibile una squadra unita, riconoscibile e competitiva. Le difficoltà fanno parte del percorso, ma possono diventare un’opportunità se affrontate con spirito comune, responsabilità e fiducia reciproca”.