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Italia-Croazia, l'amichevola questa sera alle 19.30 LIVE su Sky Sport Uno

Basket

L'Italbasket prosegue il suo cammino verso le qualificazioni ai Mondiali del 2027, che la vedranno impegnata a luglio contro Islanda e Lituania. Come preparazione, la squadra azzurra giocherà due amichevoli contro la Croazia (questa sera a Gorizia, palla a due alle 19.30) e sabato in casa della Slovenia. Tutto da seguire su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW

Continua il cammino di avvicinamento della Nazionale italiana di basket verso i Mondiali del 2027 su Sky e in streaming su NOW, ma prima della “finestra” di qualificazione, in programma per la prossima settimana, gli Azzurri guidati da coach Marco Ramondino (il CT Banchi è assente per motivi famigliari, ndr) scenderanno in campo per due prestigiose amichevoli: Italia-Croazia, Al PalaBigot di Gorizia, sarà su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket, mercoledì 24 giugno alle 19.30, seguita da Slovenia-Italia, a Celje, in onda sabato 27 giugno alle 20 sugli stessi canali. La telecronaca delle due partite sarà affidata a Flavio Tranquillo con il commento di Davide PessinaLe amichevoli della Nazionale maschile di basket sono anche su Sky Sport 24 con highlights, notizie ed approfondimenti, su SkySport.it, sulla APP Sky Sport e sui principali social network. La prima fase di qualificazione alla FIBA World Cup 2027 si chiuderà il 2 luglio a Reykjavik contro l’Islanda (Sky Sport, ore 21.45 italiane) e il 5 luglio alla Virtus Arena di Bologna contro la Lituania (Sky Sport ore 20.00).

Approfondimento

Ct Banchi salta prossime gare: impegni famigliari

Arrivano nel gruppo i finalisti di Milano e Venezia

Sono stati autorizzati a lasciare il raduno, e non viaggeranno con la squadra, Leonardo Bettiol, Alessandro Bertini, Lorenzo Bucarelli, Matteo Cavallero, Sasha Grant, Matteo Librizzi, Federico Poser e Luca Possamai. Da martedì 23 giugno si uniranno al gruppo Leonardo Candi, Nico Mannion, Giampaolo Ricci, Amedeo Tessitori. Stefano Tonut anticiperà il suo arrivo a lunedì 22 giugno mentre Luca Vincini ha raggiunto il gruppo a Roma e viaggerà con la squadra. Saranno dunque 16 gli atleti a disposizione dello staff tecnico a Gorizia. Riccardo Fois raggiungerà la squadra già nella giornata di oggi dopo aver chiuso, con l’Anello NBA, la sua stagione con i New York Knicks.

Approfondimento

Qualificazioni Mondiali: i convocati del CT Banchi

I convocati

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra
1 Nico Mannion 2001 191 Playmaker EA7 Emporio Armani Milano 
4 Leonardo Candi 1997 190 Playmaker/Guardia Umana Reyer Venezia 
7 Stefano Tonut 1993 194 Guardia EA7 Emporio Armani Milano 
16 Amedeo Tessitori 1994 207 Centro Umana Reyer Venezia 
17 Giampaolo Ricci 1991 202 Ala EA7 Emporio Armani Milano 
18 Matteo Spagnolo 2003 193 Guardia Baskonia (Spagna)
19 Gabriele Procida 2002 200 Ala Real Madrid (Spagna)
22 Giordano Bortolani 2000 193 Guardia Acqua S. Bernardo Cantù
24 Francesco Ferrari 2005 205 Ala Olidata Virtus Bologna
25 Tommaso Baldasso 1998 192 Guardia Betram Tortona
28 Davide Casarin 2003 196 Guardia Ferramenta Vanoli Cremona
38 Riccardo Rossato 1996 190 Guardia Unahotels Reggio Emilia
40 Luca Severini 1996 204 Ala Unahotels Reggio Emilia
45 Nicola Akele 1995 203 Ala Olidata Virtus Bologna
48 Giovanni Emejuru 2002 208 Centro Free Agent
50 Luca Vincini 2003 207 Ala/Centro Banco di Sardegna Sassari

Ramondino: "Gruppo è cambiato, serve collaborazione per creare squadra"

"Questa settimana di raduno è stata caratterizzata da un roster in continua evoluzione. Per esigenze legate alla stagione dei club, alle condizioni fisiche dei giocatori e alle valutazioni tecniche necessarie in questa fase, il gruppo è cambiato più volte. Desidero ringraziare tutti gli atleti che hanno partecipato a questi giorni di lavoro e che non proseguiranno con noi: hanno dimostrato professionalità e disponibilità, contribuendo in maniera significativa alla qualità degli allenamenti. Non è mai semplice costruire identità e coesione quando il roster è soggetto a cambiamenti continui, ma proprio per questo il contributo di ciascuno è stato ancora più prezioso. A Gorizia il gruppo si arricchirà ulteriormente con l’arrivo di alcuni giocatori provenienti da Milano e Venezia. Il loro inserimento rappresenterà un passaggio importante, ma richiederà da parte di tutti uno sforzo ulteriore per accelerare i processi di conoscenza reciproca e costruzione delle dinamiche di squadra. Come aveva già sottolineato Luca, dovremo essere disponibili al sacrificio, all’adattamento e alla collaborazione quotidiana per creare nel più breve tempo possibile una squadra unita, riconoscibile e competitiva. Le difficoltà fanno parte del percorso, ma possono diventare un’opportunità se affrontate con spirito comune, responsabilità e fiducia reciproca”.

Le prossime amichevoli nella Nazionale di basket maschile su Sky e in streaming su NOW

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO

  • ITALIA-CROAZIA: Ore 19.30 - Telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket (Inviata Gaia Accoto)

SABATO 27 GIUGNO

  • SLOVENIA-ITALIA: Ore 20 - Telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket

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