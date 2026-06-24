L'Italbasket prosegue il suo cammino verso le qualificazioni ai Mondiali del 2027, che la vedranno impegnata a luglio contro Islanda e Lituania. Come preparazione, la squadra azzurra giocherà due amichevoli contro la Croazia (questa sera a Gorizia, palla a due alle 19.30) e sabato in casa della Slovenia. Tutto da seguire su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW
Continua il cammino di avvicinamento della Nazionale italiana di basket verso i Mondiali del 2027 su Sky e in streaming su NOW, ma prima della “finestra” di qualificazione, in programma per la prossima settimana, gli Azzurri guidati da coach Marco Ramondino (il CT Banchi è assente per motivi famigliari, ndr) scenderanno in campo per due prestigiose amichevoli: Italia-Croazia, Al PalaBigot di Gorizia, sarà su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket, mercoledì 24 giugno alle 19.30, seguita da Slovenia-Italia, a Celje, in onda sabato 27 giugno alle 20 sugli stessi canali. La telecronaca delle due partite sarà affidata a Flavio Tranquillo con il commento di Davide Pessina. Le amichevoli della Nazionale maschile di basket sono anche su Sky Sport 24 con highlights, notizie ed approfondimenti, su SkySport.it, sulla APP Sky Sport e sui principali social network. La prima fase di qualificazione alla FIBA World Cup 2027 si chiuderà il 2 luglio a Reykjavik contro l’Islanda (Sky Sport, ore 21.45 italiane) e il 5 luglio alla Virtus Arena di Bologna contro la Lituania (Sky Sport ore 20.00).
Approfondimento
Ct Banchi salta prossime gare: impegni famigliari
Arrivano nel gruppo i finalisti di Milano e Venezia
Sono stati autorizzati a lasciare il raduno, e non viaggeranno con la squadra, Leonardo Bettiol, Alessandro Bertini, Lorenzo Bucarelli, Matteo Cavallero, Sasha Grant, Matteo Librizzi, Federico Poser e Luca Possamai. Da martedì 23 giugno si uniranno al gruppo Leonardo Candi, Nico Mannion, Giampaolo Ricci, Amedeo Tessitori. Stefano Tonut anticiperà il suo arrivo a lunedì 22 giugno mentre Luca Vincini ha raggiunto il gruppo a Roma e viaggerà con la squadra. Saranno dunque 16 gli atleti a disposizione dello staff tecnico a Gorizia. Riccardo Fois raggiungerà la squadra già nella giornata di oggi dopo aver chiuso, con l’Anello NBA, la sua stagione con i New York Knicks.
Approfondimento
Qualificazioni Mondiali: i convocati del CT Banchi
I convocati
|N.
|Atleta
|Anno
|Altezza
|Ruolo
|Squadra
|1
|Nico Mannion
|2001
|191
|Playmaker
|EA7 Emporio Armani Milano
|4
|Leonardo Candi
|1997
|190
|Playmaker/Guardia
|Umana Reyer Venezia
|7
|Stefano Tonut
|1993
|194
|Guardia
|EA7 Emporio Armani Milano
|16
|Amedeo Tessitori
|1994
|207
|Centro
|Umana Reyer Venezia
|17
|Giampaolo Ricci
|1991
|202
|Ala
|EA7 Emporio Armani Milano
|18
|Matteo Spagnolo
|2003
|193
|Guardia
|Baskonia (Spagna)
|19
|Gabriele Procida
|2002
|200
|Ala
|Real Madrid (Spagna)
|22
|Giordano Bortolani
|2000
|193
|Guardia
|Acqua S. Bernardo Cantù
|24
|Francesco Ferrari
|2005
|205
|Ala
|Olidata Virtus Bologna
|25
|Tommaso Baldasso
|1998
|192
|Guardia
|Betram Tortona
|28
|Davide Casarin
|2003
|196
|Guardia
|Ferramenta Vanoli Cremona
|38
|Riccardo Rossato
|1996
|190
|Guardia
|Unahotels Reggio Emilia
|40
|Luca Severini
|1996
|204
|Ala
|Unahotels Reggio Emilia
|45
|Nicola Akele
|1995
|203
|Ala
|Olidata Virtus Bologna
|48
|Giovanni Emejuru
|2002
|208
|Centro
|Free Agent
|50
|Luca Vincini
|2003
|207
|Ala/Centro
|Banco di Sardegna Sassari
Ramondino: "Gruppo è cambiato, serve collaborazione per creare squadra"
"Questa settimana di raduno è stata caratterizzata da un roster in continua evoluzione. Per esigenze legate alla stagione dei club, alle condizioni fisiche dei giocatori e alle valutazioni tecniche necessarie in questa fase, il gruppo è cambiato più volte. Desidero ringraziare tutti gli atleti che hanno partecipato a questi giorni di lavoro e che non proseguiranno con noi: hanno dimostrato professionalità e disponibilità, contribuendo in maniera significativa alla qualità degli allenamenti. Non è mai semplice costruire identità e coesione quando il roster è soggetto a cambiamenti continui, ma proprio per questo il contributo di ciascuno è stato ancora più prezioso. A Gorizia il gruppo si arricchirà ulteriormente con l’arrivo di alcuni giocatori provenienti da Milano e Venezia. Il loro inserimento rappresenterà un passaggio importante, ma richiederà da parte di tutti uno sforzo ulteriore per accelerare i processi di conoscenza reciproca e costruzione delle dinamiche di squadra. Come aveva già sottolineato Luca, dovremo essere disponibili al sacrificio, all’adattamento e alla collaborazione quotidiana per creare nel più breve tempo possibile una squadra unita, riconoscibile e competitiva. Le difficoltà fanno parte del percorso, ma possono diventare un’opportunità se affrontate con spirito comune, responsabilità e fiducia reciproca”.
Le prossime amichevoli nella Nazionale di basket maschile su Sky e in streaming su NOW
MERCOLEDÌ 24 GIUGNO
- ITALIA-CROAZIA: Ore 19.30 - Telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket (Inviata Gaia Accoto)
SABATO 27 GIUGNO
- SLOVENIA-ITALIA: Ore 20 - Telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket