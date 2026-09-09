Dopo aver chiuso il gruppo D al terzo posto, l’Italia di coach Capobianco deve vedersela con la fortissima Australia nello spareggio per accedere ai quarti di finale dei Mondiali femminili di basket a Berlino. Prepartita a cura di Giulia Cicchinè dalle 20.15 e palla a due alle 20.45 con telecronaca di Geri De Rosa e Chicca Macchi su Sky Sport Basket e in streaming su NOW

È tempo di voltare pagina per la nazionale femminile di pallacanestro , chiamata a mettersi alle spalle due sconfitte molto diverse maturate ai Mondiali di Berlino. Dopo l'esordio vincente con la Cechia, le azzurre di coach Capobianco nell'arco di due giorni hanno fatto sudare le campionesse in carica di Team USA con una prestazione memorabile , ma hanno pagato dazio il giorno successivo con una prova scarica fisicamente ed emotivamente contro la Cina . Due ko che l'hanno condannata al terzo posto nel gruppo D dei Mondiali e ad uno spareggio decisamente ostico per accedere ai quarti di finale , incrociando l'Australia che occupa la terza posizione nel ranking FIBA e che in questi Mondiali ha perso solo contro il fortissimo Belgio in una sfida comunque tirata.

Le azzurre cercano il tiro da tre perduto

Ci sarà bisogno quindi di una prestazione di tutt'altro profilo da parte di Cecilia Zandalasini e compagne, che vogliono sfruttare il giorno di riposo previsto dal calendario per mettere in campo molta più intensità ed energia rispetto a quanto visto con la Cina. Servirà, però, ritrovare il tiro da tre punti: in questi Mondiali le azzurre stanno tirando col 16% da tre punti (3 triple realizzate di media su 18.7 tentativi), di gran lunga la peggior percentuale della competizione che l'hanno portata ad avere il peggior attacco (appena 55.3 punti realizzati di media, quasi la metà della Francia che invece viaggia a 101.7). Difesa sì, ma anche l'attacco dovrà trovare alternative alla coppia Zandalasini-Villa che finora ha trascinato la squadra. L'appuntamento è su Sky Sport Basket e in streaming su NOW per le 20.15 con lo studio prepartita a cura di Giulia Cicchinè e dalle 20.45 con la palla a due e la telecronaca di Geri De Rosa e Chicca Macchi.