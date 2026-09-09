Mondiali femminili di basket: programma e risultati delle partite di oggi 9 settembre
Sesta giornata di Mondiali a Berlino, dove si conclude la fase degli spareggi per i quarti di finale. Due le gare in programma: alle 17.45 la Cina affronta Porto Rico per guadagnarsi la sfida alla Francia ai quarti; alle 20.45 l’altro spareggio tra Italia e Australia per andare ad affrontare la Spagna. Entrambe le sfide in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con pre-partita dalle 20.15 su Sky Sport Basket
- Dopo la conclusione della fase a gruppi, le seconde e le terze classificate si incontrano negli spareggi per guadagnarsi un posto ai quarti di finale. Ieri Ungheria e Germania si sono qualificate per i quarti, mentre oggi saranno due le sfide in programma da seguire in diretta sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW
- Spareggio per i quarti di finale
- Alle 17.45 su Sky Sport Basket e NOW
- Spareggio per i quarti di finale
- Alle 20.45 su Sky Sport Basket e NOW, pre-partita dalle 20.15