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Mondiali femminili di basket: programma e risultati delle partite di oggi 9 settembre

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Sesta giornata di Mondiali a Berlino, dove si conclude la fase degli spareggi per i quarti di finale. Due le gare in programma: alle 17.45 la Cina affronta Porto Rico per guadagnarsi la sfida alla Francia ai quarti; alle 20.45 l’altro spareggio tra Italia e Australia per andare ad affrontare la Spagna. Entrambe le sfide in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con pre-partita dalle 20.15 su Sky Sport Basket

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