Settimana decisiva in Eurolega per l'assegnazione degli ultimi posti disponibili per i playoff. Ancora in corsa le due italiane, che saranno impegnate in trasferta in questo 31° turno. Apre la Virtus Bologna, che alle ore 18 rende visita al Maccabi Tel Aviv (diretta Sky Sport Uno e in streaming su NOW). Alle 19.30 tocca all'Olimpia Milano in casa dei due volte campioni d'Europa dell'Efes Istanbul (diretta Sky Sport Arena e in streaming su NOW).