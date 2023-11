Tempo di derby in Eurolega. L'ottava giornata presenta la sfida tra Bologna e Milano alla Segafredo Arena. La Virtus è stata tra le sorprese positive dell'inizio di stagione europeo, mentre l'Olimpia ha fin qui deluso le aspettative sebbene sia reduce da una netta vittoria contro Valencia. La partita è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, in streaming su NOW e si potrà seguire su skysport.it con la cronaca e gli aggiornamenti in tempo reale SKYLIGHTS ROOM

Bologna per confermarsi, Milano per rilanciarsi. Il derby italiano nell'ottava giornata di Eurolega ha molti significati. La Virtus padrona di casa è reduce dalla sconfitta sul parquet del Real Madrid, fin qui unica squadra imbattuta nel torneo, ma affronta la sfida con i favori del pronostico in virtù del record di 5 vittorie e 2 sconfitte e dello splendido livello di gioco mostrato sin qui, con un Tornike Shengelia MVP del mese di ottobre e un Marco Belinelli tirato a lucido. L'Olimpia invece ha lo score opposto, 2 vittorie e 5 sconfitte, aggravato da una crisi che ha colpito la squadra anche in campionato (appena all'ottavo posto con 4 successi e 3 ko).

Banchi: "Dovremo stare attenti alla loro fisicità" Luca Banchi alla vigilia ha individuato le possibili chiavi della partita, a partire dalle assenze per Bologna dei lunghi Achille Polonara e Jordan Mickey, quest'ultimo tra i più in forma nell'inizio di stagione e infortunatosi nell'ultimo turno di campionato contro Treviso: "Dobbiamo giocare con orgoglio e con combattività per sopperire alle assenze con lo sforzo di chiunque, a partire da quello dei nostri tifosi. Giocheremo con quintetti non abituali per contrastare una squadra con giocatori come Melli, Mirotic, Shields e Poythress, in grado di trovare molti vantaggi fisici con i loro marcatori diretti".

Messina: "A Bologna è sempre difficile" L'Olimpia ha perso nove delle quindici partite giocate dall'inizio della stagione (in Supercoppa contro la Virtus, 5 in Eurolega e 3 in campionato): un ruolino di marcia deludente, solo in parte mitigato dalla netta vittoria della scorsa settimana contro Valencia. Nel weekend è arrivata la sconfitta di Scafati in campionato contro l'ex Alessandro Gentile. Anche a livello ambientale la situazione non è delle più tranquille: in un'intervista pubblicata sul "Foglio" sabato 11 novembre Ettore Messina ha di fatto escluso il play Kevin Pangos dal suo progetto tecnico: "Non è il pilota adatto alla nostra auto, non è l'uomo che può far funzionare questa squadra, sto cercando dei correttivi per semplificare il nostro gioco". Alla vigilia del match il coach dell'Olimpia ha tessuto le lodi dell'avversario: "Hanno fatto tanti cambiamenti, ma il nucleo è rimasto quasi intatto. Sono molto efficaci nell'alternare il gioco interno e quello perimetrale. Sarà una partita difficile, ma a Bologna lo è sempre, a prescindere dalle circostanze".

