L'Olimpia Milano rende visita al Bayern Monaco nel 12° turno di Eurolega. La trasferta in Germania arriva in uno dei momenti più complicati della storia del club nella gestione Armani. Se in Europa l'EA7 ha un record di 4-7 che le consente di restare aggrappata al treno playoff (che quest'anno è allungato fino al 10° posto con l'introduzione del play-in), in campionato i biancorossi sono reduci da due sconfitte consecutive e occupano l'ottava piazza con un bilancio di 5-5. L'infermeria non aiuta coach Ettore Messina, fresco di rinnovo fino al 2026, che dovrà fare a meno di Nikola Mirotic, che soffre di un'infiammazione al tendine d'Achille che non sarà a referto nemmeno per la difficile trasferta di giovedì contro il Partizan. Il Bayern di Pablo Laso arriva dalla super rimonta con la Virtus Bologna e occupa il 12° posto con un record di 5-6. Palla a due alle 20.30, con diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.