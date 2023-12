Sarà una grande serata di Eurolega su Sky Sport e in streaming su NOW. Il 17° turno vede in campo oggi entrambe le italiane. La prima a scendere sul parquet è la Virtus Bologna, seconda in classifica a pari merito con il Barcellona, che alle 18.30 sarà a Belgrado contro i serbi del Partizan di Zelimir Obradovic. Dalla Stark Arena della capitale serba, diretta su Sky Sport Uno e NOW. A seguire, la sfida dell’EA7, che al Forum di Assago ospiterà gli spagnoli del Baskonia Vitoria. Per l'Olimpia si tratta con ogni probabilità di una delle ultime chiamate per non perdere il treno dei playoff-play-in. Match live su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW. La terza partita di giornata in onda sarà quella di venerdì tra i monegaschi dell’AS Monaco e gli spagnoli del Barcellona. Diretta alle ore 21 su Sky Sport Arena.