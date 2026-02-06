Nuovo impegno in Eurolega per Milano e Bologna, vanno a caccia di vittorie nella corsa verso il play-in. Diretta dalle 20 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW per Asvel-Olimpia e alle 20.15 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW per Olympiacos-Virtus, con Flavio Tranquillo e Andrea Meneghin e Andrea Solaini e Davide Pessina in telecronaca
L’EUROLEGA IN ESCLUSIVA SU SKY: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE
Doppio impegno per Milano e Bologna, che non vogliono perdere terreno dalla zona della classifica che porta al play-in. Per le due squadre arrivano trasferte però molto diverse tra loro, perché l’Olimpia fa visita all’Asvel fanalino di coda in Eurolega, mentre la Virtus dovrà giocare sul campo dell’Olympiacos, una delle maggiori candidate alla vittoria finale nella competizione. L’appuntamento con l’Olimpia è per le 20 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW con telecronaca a cura di Flavio Tranquillo e Andrea Meneghin. Per la Virtus invece palla a due alle 20.15 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento di Andrea Solaini e Davide Pessina.
Classifica Eurolega: dove sono Milano e Bologna
Il 26° turno di Eurolega si apre con la vittoria dell'Olimpia Milano, che bissa il successo con il Partizan e si ripete all'Allianz Cloud contro il Baskonia. La Virtus invece crolla in casa contro l'Asvel Villeurbanne ultimo in classifica. In testa il Fenerbahce, corsaro a Barcellona VIRTUS-ASVEL: RACCONTO E HIGHLIGHTS TUTTI GLI HIGHLIGHTS