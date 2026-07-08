Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Mercato, Yabusele lascia l'NBA: firmerà un ricco triennale col Panathinaikos

Eurolega
©Getty

Il Panathinaikos è pronto a piazzare un grande colpo sul mercato: in arrivo Guerschon Yabusele, di ritorno dopo due stagioni in NBA. Secondo vari rumors il lungo francese firmerà un contratto di 3 anni da circa 15 milioni di dollari complessivi, convinto dal connazionale Mathias Lessort

LE FIRME DEL MERCATO DI EUROLEGA

Perso un protagonista come Trey Lyles, che ha deciso di lasciare il Real Madrid per tornare negli Stati Uniti e firmare coi Minnesota Timberwolves, l’Eurolega è pronta ad accogliere un nome importante di ritorno dalla NBA. Si tratta di Guerschon Yabusele, francese di 30 anni, che sarebbe pronto a firmare un ricco triennale da 15 milioni di dollari complessivi col Panathinaikos.

 

I verdi di Atene, che attendono di ufficializzare il tedesco Bonga e poi di liberare Juancho Hernangomez per il Real Madrid, avrebbero accelerato per Yabusele dopo aver fallito proprio l’assalto a Lyles, obiettivo numero 1 nel reparto lunghi. Reduce da una stagione anonima fra Knicks e Bulls, il francese era seguito anche da Dubai, Hapoel Tel Aviv e Asvel Villeurbane, ma alla fine avrebbe accettato la proposta del Panathinaikos, anche per la presenza del connazionale Mathias Lessort.

 

Yabusele diventerà quindi uno dei giocatori più pagati di tutta l’Eurolega assieme ai compagni di squadra Kendrick Nunn e Nigel Hayes-Davis.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Basket: Altre Notizie

Yabusele lascia l'NBA: firmerà col Panathinaikos

Eurolega

Il Panathinaikos è pronto a piazzare un grande colpo sul mercato: in arrivo Guerschon Yabusele,...

Anche Diego Garavaglia in NCAA: giocherà a Rutgers

Basket

Un altro talento azzurro della classe 2007 vola in America per giocare al college: Diego...

Quinn Ellis lascia Milano: giocherà a St. John's

Basket

Con un comunicato sul proprio sito, l’Olimpia Milano ha ufficializzato l’addio di Quinn Ellis in...

L'ItalBasket avanza come prima: la situazione

Basket

Con l'incredibile vittoria ai danni della Lituania, l’ItalBasket avanza al secondo turno di...

ItalBasket, rimonta folle alla Lituania e 1° posto

Basket

Partita pazzesca dell'ItalBasket, che rimonta 13 punti di svantaggio nell'ultimo quarto alla...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS