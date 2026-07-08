Yabusele lascia l'NBA: firmerà col Panathinaikos

Perso un protagonista come Trey Lyles, che ha deciso di lasciare il Real Madrid per tornare negli Stati Uniti e firmare coi Minnesota Timberwolves, l’Eurolega è pronta ad accogliere un nome importante di ritorno dalla NBA. Si tratta di Guerschon Yabusele, francese di 30 anni, che sarebbe pronto a firmare un ricco triennale da 15 milioni di dollari complessivi col Panathinaikos.

I verdi di Atene, che attendono di ufficializzare il tedesco Bonga e poi di liberare Juancho Hernangomez per il Real Madrid, avrebbero accelerato per Yabusele dopo aver fallito proprio l’assalto a Lyles, obiettivo numero 1 nel reparto lunghi. Reduce da una stagione anonima fra Knicks e Bulls, il francese era seguito anche da Dubai, Hapoel Tel Aviv e Asvel Villeurbane, ma alla fine avrebbe accettato la proposta del Panathinaikos, anche per la presenza del connazionale Mathias Lessort.

Yabusele diventerà quindi uno dei giocatori più pagati di tutta l’Eurolega assieme ai compagni di squadra Kendrick Nunn e Nigel Hayes-Davis.