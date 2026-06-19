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Milano vince lo scudetto e Armoni Brooks è premiato come MVP delle LBA Finals

Serie A

Ieri sera, vincendo gara-4 al Taliercio per 86-72, l’OIimpia ha chiuso 3-1 la serie con Venezia e conquistato il 32° scudetto della sua storia. E il grande protagonista della serata, così come di tutta la sfida che ha portato Milano al tricolore, è stato Armoni Brooks, poi eletto MVP delle LBA Finals

MILANO VINCE IL SUO 32° SCUDETTO: LE FOTO DELLA FESTA

L’ALBO D’ORO DELLA SERIE A: L’OLIMPIA DOMINA SULLA CONCORRENZA

 

In gara-4, quella che ha deciso lo scudetto, ha segnato 15 punti in 31 minuti, seguito delle prestazioni da 22 e da 19 nelle due gare precedenti, mettendo ogni volta i canestri che hanno affondato Venezia. La scelta riguardante l’MVP delle LBA Finals, quindi, è stata piuttosto semplice, perché Armoni Brooks contro la Reyer ha chiuso dei playoff vissuti da grande protagonista anche nelle serie precedenti contro Reggio Emilia e Brescia, dove nelle gare in cui c’erano da chiudere i conti ha segnato rispettivamente 27 e 18 punti. La guardia ex Brooklyn e Toronto ha quindi vinto con merito un premio che, stando alle voci di mercato, potrebbe anche aver chiuso con uno squillo notevolissimo la sua avventura in maglia Olimpia.

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