"La Juve, con Cristiano Ronaldo, è la favorita per la Champions". A dirlo non è uno qualunque, ma colui che negli ultimi 10 anni ha sfidato, a suon di gol, CR7 per coppe, campionati e Palloni d'oro: Lionel Messi. L'attaccante del Barcellona ne è convinto e spiega anche il perché: "È uno dei migliori al mondo e i bianconeri erano già forti e candidati a vincere senza di lui - dice a Tot Costa, programma di Catalunya Radio -. La sua partenza rende meno forte il Real, ma rimane comunque uno dei club migliori al mondo, con dei giocatori in grado di rimpiazzarlo. Non mi aspettavo che Cristiano andasse alla Juve, c'erano tante squadre su di lui e quella di Allegri era la meno nominata. Sono davvero forti". La Pulga scarica la pressione addosso all'eterno rivale, ma non nasconde le ambizioni del Barça: "Vogliamo tornare a vincere in Europa perché sono tre anni che usciamo ai quarti di finale - continua -. L'ultimo anno è stato il peggiore per i risultati, ma abbiamo le giuste forze e motivazioni per lottare per il trofeo. In passato abbiamo perso contro l'Inter, ai tempi di Guardiola, o contro il Chelsea per dei piccoli dettagli. Ora ci sono club che spendono tanto, come i due di Manchester, il Psg e diverse squadre italiane. A Roma, nella scorsa stagione, non abbiamo avuto la forza di reagire, non sapevamo come fare, e abbiamo regalato due gol senza che noi facessimo nulla per impedirlo". Ora Messi ha più responsabilità per i blaugrana, essendo diventato capitano dopo l'addio di Iniesta, a ma lui non sembra pesare: "Per me è un onore - racconta il numero 10 -. Essere il capitano di questa società ha un grande significato, ma il mio modo di fare è lo stesso di prima. Sentivo l'importanza del club allo stesso modo di Xavi o di Andres".