It's over! It's over! urlano nel bar dove Steve Nash sta seguendo gli ultimi minuti di Maiorca-Depor. Poi il fischio finale e le urla che si alzano fortissime: è Liga, due anni dopo l'inferno della Segunda División B, la terza serie del calcio spagnolo. Nella festa per la doppia promozione consecutiva del club c'è allora anche lui - ex play di Phoenix, Dallas e Lakers, e MVP delle stagioni 2004-2005 e 2005-2006 - ma soprattutto tra i soci americani che nel 2016 hanno rilevato il club. Per Nash spesi ben 20 milioni di euro per l'81% della società spagnola, nella cordata guidata dal proprietario degli stessi Suns, Robert Sarver. Nell'organigramma societario, dove Steve Nash è uno dei consiglieri delegati, anche l’ex tennista Andy Kohlberg e Stuart Holden, ex centrocampista americano visto in Inghilterra con le maglie di Sunderland, Bolton e Sheffield Wednesday, che ha postato sui social il video della festa.

Steve Nash e il calcio

Quello tra l'ex stella Nba e il mondo del pallone è in realtà una passione profonda, non legata esclusivamente all'aspetto manageriale del Maiorca di questi ultimi tre anni. Sul proprio profilo Instagram tante le foto dedicate al calcio, dalla sua personale collezione di maglie (Zidane, Maldini, Shevchenko, Shearer, Del Piero, Ambrosini) ai messaggi d'amore per la squadra del cuore, il Tottenham, passione trasmessagli da papà John, inglese ed ex calciatore. Per non parlare dell'abilità nei palleggi…