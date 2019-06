La Liga 2019/2020 accoglie la sua ultima squadra. Si tratta del Maiorca, che ha battuto per 3-0 il Deportivo La Coruña nel ritorno della finale playoff dopo aver perso l'andata per 2-0. Una rimonta incredibile, firmata dall'ex Crotone e Samp Budimir, Salva Sevilla e Abdon Prats. Per il club è la seconda promozione consecutiva, dato che nella stagione precedente era arrivata la risalita dalla Segunda Division B, laddove i Rojinegros erano sprofondati nel 2017. Un miracolo in 13 mesi dunque, un sogno che si concretizza. A festeggiare in tribuna anche uno scatenato Rafael Nadal.

Che rimonta

Il tutto avviene nel modo più bello possibile, cioè attraverso una clamorosa rimonta. Il ko per 2-0 del Riazor sembrava aver scritto la parola fine alla cavalcata del Maiorca, che però si è dimostrato straripante nella notte del Son Moix. Un vero e proprio fortino, con la squadra di Vicente Moreno che in 23 partite ci ha perso solo due volte, lasciando le briciole agli avversari. 90' di fuoco, iniziati all'arrembaggio e culminati in un urlo di gioia. Ad aprire le danze ci ha pensato Budimir, vecchia conoscenza del nostro calcio. Poi, dopo le tante occasoni create, Sevilla ha raddoppiato. All'82' il gol decisivo di Prats, che fa esplodere lo stadio. Il giusto premio per una stagione che ha visto il Maiorca sempre protagonista. Il quinto posto in classifica è stato più che meritato, con i playoff mai a rischio. Merito di un progetto serio e di una proprietà americana che ha sempre fatto investimenti mirati. Adesso il grande salto nel calcio dei grandi.