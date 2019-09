Nessun gol al Wanda Metropolitano, teatro del derby blindato da Oblak che non cambia gli equilibri tra le due squadre madrilene. Sono 15 i punti del Real Madrid capolista nella Liga, uno in più dell’Atletico pericoloso in avvio con Joao Felix ma salvato nella ripresa dal proprio portiere su Benzema. Chi ha rischiato grosso è invece Sergio Ramos, capitano e leader dei Blancos, protagonista di un episodio che sta facendo discutere come riporta Marca. Secondo la panchina biancorossa, protestando all’indirizzo del guardalinee Becerril Gomez nel finale di primo tempo, Ramos lo avrebbe insultato urlandogli "la p**a que te parió" (frase facilmente interpretabile senza la traduzione in italiano). Nessuna sanzione da parte dell’arbitro Gonzalez Gonzalez, peccato che l’accaduto abbia mandato su tutte le furie Diego Simeone: "Le cose che accadono sul campo rimangono in campo. Sergio Ramos? Il guardalinee sa cos’ha detto…", le parole del Cholo al termine della partita. L’Atletico chiedeva un provvedimento nei confronti di Ramos che ha regolarmente concluso il match, "richiesta" dettata dalla severissima punizione (8 turni di squalifica) che ha coinvolto Diego Costa pochi mesi a causa di una condotta simile.