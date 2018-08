Comincia con un successo in trasferta il campionato del Tottenham. Gli uomini di Pochettino sbancano il St James’ Park di Newcastle per 2-1 e danno un bel segnale alle avversarie considerando il periodo precario di forma della maggior parte dei suoi effettivi. Match ricchissimo di occasioni da una parte e dall’altra, in particolare nella prima metà dei due tempi. Le reti si concretizzano infatti tutte all’interno dei primi 18 minuti e, curiosità, vengono messe a segno tutte di testa. Insufficiente la prova di Harry Kane, allenatosi appena quattro volte prima di oggi, ma ben rimpiazzato dal solito Dele Alli, a segno al debutto come nella passata stagione. Molto positiva anche la prova dei Magpies, sia in termini di quantità che di qualità, ma colpevoli di pagare a caro prezzo l’imprecisione negli ultimi metri e anche una buona dose di sfortuna, come in occasione dei due legni colpiti nella seconda frazione di gioco.

La partita

In campo non ci sono novità rispetto alla passata stagione. Il Tottenham infatti non ha effettuato operazioni né in entrata e né in uscita, mentre Benitez lascia i volti nuovi inizialmente in panchina affidandosi in avanti all’unica punta Joselu, supportato alle spalle da Ritchie, Kenedy e Perez. Pochettino invece non può contare sulla miglior forma fisica dei suoi, 9 dei quali impegnati fino alle battute finali del Mondiale, e opta per Sanchez come partner di Vertonghen. A destra agisce Aurier, mentre qualche metro più avanti c’è Sissoko. Lucas Moura completa con Dele Alli, Eriksen e Kane il reparto offensivo.

La gara inizialmente è un’altalena di emozioni. Pochi secondi e Kane illumina subito per Sissoko, fermato con un fallo a pochi metri dall’area. Il Newcastle, mai arrendevole contro le big, reagisce con intensità e produce il primo tentativo da fuori con Ritchie, ampiamente a lato. Bastano appena 8 minuti per sbloccare il risultato. Su palla inattiva, uno dei punti di forza dei bianconeri lo scorso anno, Sissoko spizza per Vertonghen che anticipa Dummett di testa e manda in rete. Nessuno ha la certezza del gol, ma ci pensa la goal line technology a confermare l’1-0. Il vantaggio dura però pochissimo perché arriva immediata la risposta del Newcastle. Ritchie crossa col contagiri per Joselu, Sanchez se lo perde e l’attaccante firma di testa il pareggio. La gara continua a offrire lampi di spettacolo e al 18’ il Tottenham si riporta avanti nel punteggio, ancora con un colpo di testa. Questa volta decisivo è Dele Alli, perfetto nell’inserimento sul bellissimo cross di Aurier e chirurgico nella conclusione alle spalle di Dubravka. A questo punto il ritmo comincia a calare e ammortizza le emozioni. Bisogna aspettare gli attimi conclusivi del primo tempo per ritrovare un tentativo da una parte e dall’altra. Gli Spurs ci riprovano con i soliti calci d’angolo, ma questa volta Sanchez devia bene ma non trova la rete. I padroni di casa rispondono a tono con un altro difensore, Clark, sul cui tiro sporco nessuno riesce ad allungare il piede per spingere il pallone in porta.