La lotta col neuroblastoma il piccolo Bradley la perderà di lì a poco, nel luglio del 2017. Quando la famiglia, il mondo della Premier League, l’Inghilterra ma anche e soprattutto Jermain si sono fermati a riflettere su quel bimbo di soli sei anni che oggi non c’è più. Ma che vivrà per sempre nel loro ricordo. Indelebile come le grandi emozioni: le ovazioni del pubblico di Sunderland, il gol al Chelsea e anche quel debutto in Nazionale da far impallidire tutti i fuoriclasse d’oltre Manica. Il giorno cade a marzo, nell’amichevole contro la Lituania dove Defoe torna a vestire la maglia dei Tre Leoni quattro anni dopo l’ultima volta. Non è capitano ma entra comunque in campo per primo, ovviamente con Brads a tenergli la mano poi mollata per usarla, entrambe, per coprirsi quelle orecchie non abituate all’ovazione di Wembley, tempio sacro del calcio di tutti i tempi. L’immagine diventa così la più tenera che questa, e tante altre storie, abbiano mai raccontato: ”Era il mio migliore amico. Lui era genuino. Amava il calcio. Lui mi amava e io l'amavo. Non c'era niente che potessi dargli se non la mia amicizia”. Quella vera e che non finirà mai. Ricordi che rimarranno per sempre. Come il tatuaggio “Brads” inciso proprio sul braccio destro, che usi quando vuoi portare la mano sul cuore.