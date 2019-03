Quando si gioca la 31^ giornata di Premier League?

È in programma tra sabato 17 e domenica 18 marzo. Tre gare il 17, tutte le altre si giocheranno domenica. Ben 5 partite rinviate a causa del turno di FA Cup.

Quali partite si giocano sabato 17 marzo?

Tre partite andranno in scena di sabato, Burnley-Leicester, Bournemouth-Newcastle e West Ham-Huddersfield. Tutte le altre sono state rinviate: si tratta di Wolves-Arsenal, Watford-Southampton e Brighton-Cardiff City. Il turno di FA Cup in programma in settimana ha scombussolato l'intera giornata di Premier League. La gara più interessante resta quella del West Ham di Felipe Anderson, uno dei giocatori più in forma.

Quali partite si giocano domenica 18 marzo?

Il derby di Manchester è stato rinviato, sarebbe stata la partita più bella del weekend (verrà recuperata il 24 aprile, è già ufficiale). Per il resto spazio alle due big: Liverpool (contro il Fulham) e Chelsea (di scena a Godison Park contro l'Everton). I Reds vogliono sorpassare il City e cercano l'ennesima vittoria per andare a 76 punti, mentre il Chelsea di Sarri insegue un posto in Champions League. Al momento è sesto con 57 punti, a -2 dall'Arsenal quarto (prossimo avversario del Napoli in Europa League) e a -1 dallo United. Sarri - dopo il 5-0 rifilato alla Dinamo Kiev - cerca conferme anche in campionato.

Qual è il big match di giornata?

In assenza del derby (posticipato), la gara del Chelsea è sicuramente la più intrigante. Il Crystal Palace cerca punti per togliersi definitivamente dalla zona calda, mentre i Blues hanno rifilato 5 reti alla Dinamo Kiev e sono carichi. Vogliono la Champions League.

Il programma completo della 31^ giornata

Bournemouth-Newcastle, sabato 16 marzo ore 16

Burnley-Leicester, sabato 16 marzo ore 16

West Ham-Huddersfield, sabato 16 marzo ore 16

Fulham-Liverpool, domenica 17 marzo ore 15.15 (Sky Sport Football)



Everton-Chelsea, domenica 17 marzo ore 17.30 (Sky Sport Football)