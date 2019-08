OLE GUNNAR SOLSKJAER (Manchester United). A 45 anni si è ritrovato alla guida della sua squadra, quella dove realizzò 127 gol in 12 anni vincendo tutto (17 i trofei in bacheca). Il suo ritorno a Old Trafford è coinciso con l’esonero di José Mourinho, fiducia ad interim conquistata a fine marzo grazie agli ottimi risultati tra tutte le competizioni. Peccato per l’ultima parte di stagione: fuori ai quarti in Champions ed FA Cup, mentre in campionato ha chiuso al 6° posto ottenendo il pass per l’Europa League