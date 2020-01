Alessandro Del Piero torna in campo. No, non si tratta di un ripensamento dopo il ritiro di dicembre 2014 alla fine dell'esperienza in India (ai Delhi Dynamos). L'ex capitano della Juventus ha di nuovo indossato calzoncini e scarpe per la 'Noche Amarilla', evento di presentazione della squadra Barcellona Sporting Club, società sportiva nella sede di Guayaquil, in Ecuador.

Le immagini spettacolari di Alex

L'evento, organizzato sul campo del Monumental Banco Pichincha e a cui in passato hanno partecipato altri campioni del calibro di Ronaldinho, Kakà e Andrea Pirlo, è stata l'occasione per rivedere nuovamente in azione Pinturicchio. Senza, però, il tradizionale e (quasi) irrinunciabile numero 10, che ha lasciato posto al 95 sulle sue spalle. Una maglia inusuale per il campione del Mondo 2006, ma indossata con onore ed emozione, come ha affermato lui stesso sui social. Di seguito, le immagini del ritorno in campo di Alex.