L'emergenza Coronavirus continua, ma il mondo del calcio sta cercando piano piano di rimettersi in moto. E' quello che sta accadendo, ad esempio, in Polonia dove il campionato è pronto a ripartire. L'Ekstarklasa, torneo corrispondente alla Serie A italiana, dovrebbe infatti tornare in campo a partire dal prossimo 31 maggio. A spiegarlo è il presidente della Federcalcio polacca e vecchia conoscenza del calcio italiano, Zbigniew Boniek. Ai microfoni di Radio Anch'Io lo Sport, l'ex centrocampista di Juventus e Roma ha fatto il punto sulla situazione attuale del calcio in Polonia: "Abbiamo deciso di ricominciare con allenamenti individuali e poi a piccoli gruppi. Dal 10-15 maggio le sedute dovrebbero riprendere normalmente e la nostra idea è quella di riuscire a scendere in campo il 31 maggio. E' vero, non c'è entusiasmo, ma la gente ha voglia di calcio e bisogna ripartire. In Polonia la situazione sanitaria è meno drammatica rispetto all'Italia, ma non quella economica. Qua non si tratta di fare i furbi, c'è di mezzo una pandemia, ma i comportamenti delle persone sono diversi".

"Ci vuole poco a decidere di non giocare, troviamo delle soluzioni"

E se il campionato italiano non riuscisse a ripartire? Boniek prova a trovare la propria soluzione per l'eventuale assegnazione dei titoli a tavolino: "Non so se i play-off possano essere un'alternativa valida. Noi a febbraio decidemmo che, in caso di stop definitivo, la prima in classifica sarebbe diventata campione e le altre avrebbero disputato le coppe. Ci sono tanti interessi in ballo, non giocare sarebbe troppo facile, la cosa difficile è trovare soluzioni. Sulla chiusura dei campionati ognuno dice la sua, ma alla fine qualcuno dovrà pur prendere una decisione".