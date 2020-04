L'ex capitano giallorosso, intervenuto in diretta su Instagram, non ha risparmiato una battuta per il suo ex allenatore: "Chiudere gli occhi e immaginarmi insieme a lui? Li riapro subito...". E su Zaniolo: "Avrà un futuro meraviglioso. Nuovo Totti? Ognuno ha le sue caratteristiche" CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Il lockdown di Francesco Totti continua fra una diretta Instagram e l'altra. Da ex compagni come Cannavaro, Del Piero e Materazzi, alla chiacchierata con Vieri e con uomini dello spettacolo come Salvatore Esposito, l'attore che interpreta Genny Savastano in Gomorra. Ora anche un comico si aggiunge all'appello. Si tratta di Giorgio Panariello, con cui l'ex giocatore e dirigente della Roma ha parlato di tutto, concedendosi anche qualche inevitabile battuta: "Chiudi gli occhi e immagina di stare in quarantena con Spalletti", lo provoca il suo interlocutore: "No no, li riapro subito, sto tanto bene così", risponde con il sorriso Totti, che poi si fa serio nel parlare di Zaniolo: "Ha un futuro meraviglioso, è uno dei giovani più forti che ci sono in circolazione. La scalata dipenderà tutta da lui".

"Non c'è un altro Totti" Difficile trovare un altro Totti: "Ognuno gioco a modo suo - spiega - io mi affidavo all'istinto, era una mia forza. Davo la palla di prima, colpivo di tacco senza guardare. Tanti giocatori hanno altre caratteristiche, ma possono non avere questa". Chissà che lo stesso Totti non possa dare una mano nella sua nuova carriera da agente: "Spero con il lavoro che faccio di poterlo trovare", dice. Fra le tante dirette di queste settimane, ha parlato anche con Maldini, che diede l'addio al calcio a San Siro proprio in una partita contro la Roma "Quando sentimmo i fischi rimanemmo tutti a bocca aperta. Non pensavo potesse accadere tutto questo. Quello che ha fatto Paolo per il Milan è incredibile. Si vede che c’erano questioni personali dietro quella contestazione", ha spiegato.

Spunta Djokovic! Da un addio ad un altro, da Maldini a... Totti, il cui ultimo saluto ai tifosi della Roma fu decisamente diverso rispetto a quello del collega: "E' stato un giorno negativo ma anche positivo - ha svelato - sì, ho lasciato il calcio. Però, dall'altra parte, ho capito l'amore della gente nei miei confronti. In Italia ma anche in Europa, quando mi vedono, prima di tutto mi dicono: 'Mi hai fatto piangere'". A dimostrazione di questa manifestazione di affetto mondiale arriva puntuale il commento di un certo Novak Djokovic: "Grande Totti!", il commento del tennista serbo, numero 1 della classifica ATP.