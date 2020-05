Il mito del Triplete, un decennio dopo: passione ed emozioni sono ancora quelle di 10 anni fa. Quel trionfo oggi si è “animato”, diventando un video che "disegna" la finale di Champions dei nerazzurri. Per i 30 secondi di video – firmati da Camillo Sancisi di “Frames On The Moon”, un collettivo artistico milanese che si occupa di animazione e live action- sono state disegnate ben 421 tavole, ognuna delle quali richiede in media 15 minuti di lavoro. Non vi resta che guardarlo!