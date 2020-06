Morto Jorge Sanchez Vaca, 17enne del Las Palmas

Un giovane calciatore della cantera del Las Palmas, Jorge Sanchez Vaca di 17 anni, è morto nella giornata di sabato. Il ragazzo, insieme a un amico 15enne anche lui tragicamente deceduto, è annegato mentre si stava facendo il bagno nel Canale di Orellana nella zona di Don Benito, comune dell'Estremadura, regione nella quale risiede la sua famiglia. A rinvenirlo sono stati i soccorritori del 112, intervenuti sul posto. La notizia della scomparsa è stato confermata proprio dal Las Palmas, con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale: "L'UD Las Palmas piange la morte dell'ex giocatore del nostro settore giovanile Jorge Sánchez Vaca che, proveniente dall'UD Jandía, aveva pianificato di entrare a far parte delle Juvenil A nella prossima stagione. Inviamo le nostre condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici".

La carriera di Jorge Sanchez Vaca

Jorge Sanchez Vaca aveva fatto ritorno in questa stagione nel club nel quale era cresciuto, l'UD Jandìa de Fuerteventura, dopo un solo anno con la maglia del Las Palmas. Tuttavia, le ottime prestazioni del ragazzo durante questa annata avevano convinto il club spagnolo a riportarlo tra le proprie fila a partire dal prossimo campionato. L'anno prossimo avrebbe infatti giocato nella formazione Juvenil A del Las Palmas, l'equivalente della squadra Primavera italiana. Al cordoglio per il tragico evento si è unito anche l'UD Jandìa: "Uno dei giorni più tristi della storia del nostro club, non abbiamo parole per descrivere il dolore che ci sta inondando al momento".