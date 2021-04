Il presidente dell'Uefa alla Associated Press contro i club della Superlega: "Se non rinunciano, non giocano la prossima Champions League. Ognuno paga le conseguenze per le proprie decisioni ma chiaramente c'è differenza tra chi ha ammesso l'errore e chi, invece, continua pur sapendo che il progetto è morto. Non credevo si potesse mentire così, è stato un tradimento"

I club inglesi hanno annunciato l'uscita dalla Superlega, così come l'Inter e l'Atletico Madrid. Cosa che, al momento, ancora non hanno fatto Juventus, Milan, Real Madrid e Barcellona. E Ceferin promette sanzioni contro questi quattro club nel caso in cui non dovessero rinunciare al progetto: "È chiaro che i club dovranno decidere se sono europei o della Superlega – le parole del presidente dell'Uefa alla Associated Press – Se scelgono la Superlega, allora non giocheranno la Champions League. Se sono pronti a farlo, possono giocare nella loro stessa competizione".

"Tutti devono affrontare le conseguenze delle loro decisioni"

Ceferin conferma che si valutano sanzioni ulteriori per tutti club che hanno partecipato all'organizzazione della Superlega, progetto annunciato a poche ore dal lancio della nuova Champions. "Stiamo ancora aspettando perizia legale e poi diremo, ma tutti devono affrontare le conseguenze per le loro decisioni e lo sanno – prosegue Ceferin - Per me è una situazione molto diversa tra i club che hanno ammesso il loro errore e hanno annunciato di lasciare il progetto e gli altri, che ovviamente sanno che il progetto è morto ma non vogliono crederci probabilmente".