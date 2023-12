"La mia sensazione è che nessuno sia a favore di una rivoluzione che esiste sulla carta: non viene rimessa in vita da una sentenza che ognuno ha il diritto di interpretare come vuole, la Superlega è morta e non troveranno società che ne vogliano far parte". Lo dice Karl Heinz Rummenigge, oggi nel presidente del consiglio di gestione del Bayern Monaco, intervistato dal "Corriere della Sera". "Secondo me nessun club tedesco, francese, inglese e spero anche italiano è disposto a far parte della Superlega. Possono farla le due spagnole, ma non mi sembra un torneo che può danneggiare il calcio europeo", sottolinea.