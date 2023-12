Superlega, la conferenza di A22 Sport LIVE

Parla la A22 Sports. Cioè la società che promuove la Superlega. Lo fa dopo la storica sentenza della Corte di giustizia Ue secondo cui il monopolio della Uefa viola le norme. In diretta da Madrid la conferenza stampa del CEO Reichart. La società ha anticipato così le parole alla stampa: "La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha annunciato oggi la sua sentenza nel caso riguardante le pratiche anticoncorrenziali della UEFA, ponendo fine al suo monopolio di 69 anni nel calcio transfrontaliero per club in Europa. Ciò apre la strada ai club per organizzare e gestire competizioni calcistiche paneuropee. A seguito della storica sentenza odierna, l’A22 annuncerà una nuova proposta di competizioni europea infrasettimanali maschile e femminile".