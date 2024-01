Andrea Agnelli torna a parlare e lo ha fatto attraverso un’intervista al Financial Times. L'ex presidente della Juventus, che recentemente ha visto confermare i 10 mesi di inibizione (dopo l’iniziale condanna di 16 mesi in primo grado) per la cosiddetta ‘manovra stipendi’, ha toccato diversi temi a partire dal progetto Superlega naufragato in 48 ore: "Era stata una risposta ai problemi che il calcio ha avuto e continua ad avere: instabilità finanziaria, sostenibilità finanziaria, polarizzazione. Tutti i club avevano firmato liberamente, alcuni più per paura di non essere a bordo e altri più consapevolmente. Ma non ho puntato una pistola alla testa di nessuno". Lo stesso Agnelli ha rivelato di un progetto alternativo discusso con Al-Khelaifi (presidente del Psg e dell’Eca) a novembre 2020: "Ricordo di essere volato a Parigi in pieno Covid, con nessuno in giro, la città deserta. Io e Nasser avevamo parlato di un nuovo torneo dicendo che c’era bisogno di un cambiamento, perché se non cambiamo siamo morti".