Luca Zingaretti Re, come De Rossi e Sinner

“Il calcio è un’emozione che non passa per il talamo, ma va direttamente alla corteccia celebrale”. Luca Zingaretti parla a Sky Sport prima di tornare ad indossare i panni di Bruno Testori nella seconda stagione della serie Sky Original “Il Re” (dal 12 aprile in esclusiva su Sky e NOW ). L’attore è innamorato del calcio e della Roma: “Esterrefatto dal lavoro di De Rossi, adesso c’è un gioco che diverte. Doveroso tenercelo stretto”

Luca Zingaretti il pallone ce l’ha nel sangue. Passione di una vita coltivata sui campi dell’Oratorio San Paolo a Roma, giocando con i colori giallorossi addosso. Le divise, guarda un po’, avevano i colori della squadra del suo cuore. Giocava a centrocampo senza stancarsi mai, un moto perpetuo, nato incontrista diventato regista imparando ad alzare la testa per dare armonia al gioco. Incisivo ma schivo, esattamente come nella vita. Ancora oggi quando vede un pallone gli corre incontro e lo porta avanti con la suola. Dal 12 aprile, in esclusiva su Sky, comincia la seconda stagione de “Il Re”, una produzione Sky Original. Zingaretti torna a recitare nei panni di Bruno Testori, controverso direttore del San Michele. La serie, otto puntate, ricomincia da dove era finita con Testori detenuto in quel carcere che fin lì aveva gestito. Sarà un colpo di scena a cambiare di nuovo le carte in tavola.

"Testori? Mi ricorda Francesco Rocca"

Se Montalbano gli ricorda Falcao, per il suo essere anticonformista, Testori gli fa venire in mente un altro parallelo vintage: Francesco Rocca. Caratteristica in comune la testardaggine. Dalla delusione impossibile da metabolizzare di Roma-Liverpool ’84 alla gioia immensa della rimonta contro il Barcellona con Di Francesco in panchina. Essere romanisti è sofferenza ma non solo. E poi i complimenti a De Rossi, tornato in carica nel ruolo di re - di Roma nel suo caso - uno da riconfermare per una seconda stagione, sempre giocando con la serie, ma anche molto di più. Testori, De Rossi ma anche Sinner. Perché Zingaretti ultimamente frequenta i campi da tennis. Per questioni generazionali gioca il rovescio a una mano e ammira moltissimo Sinner, l’azzurro che può sfilare a Djokovic la corona del tennis mondiale. A proposito di Re.