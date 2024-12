Dopo l'Al Ain, la Juventus se la vedrà contro i campioni della Champions africana nella stagione 2021/22. Nessuno è titolato in Marocco quanto i biancorossi, campioni 22 volte e in tre occasioni sul tetto d'Africa. Noto per il derby infuocato contro il Raja e per il fortissimo seguito di tifosi e appassionati, il Wydad (letteralmente 'amore' in lingua araba) è allenato dal sudafricano Rulani Mokwena e presenta alcuni 'stranieri' in rosa come i brasiliani Wenderroscky, Pedrinho e Renan Viana. Il più noto di tutti è però M'Baye Niang, arrivato in Marocco la scorsa estate dopo l'ultima parentesi all'Empoli e altre stagioni italiane con le maglie di Milan, Genoa e Torino. A 30 anni, l'attaccante senegalese è il giocatore di spicco del club