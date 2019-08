PES 2020 includerà la licenza ufficiale della Serie A. Il famoso videogioco di eFootball presenterà dunque i badge delle squadre del campionato e i trofei originali. Ad annunciarlo è stata la stessa Konami, proprietaria del marchio PES e una delle più popolari case di progettazione e sviluppo di videogiochi, in concomitanza dell’inizio della Gamescom 2019: "Konami Digital Entertainment B.V. - si legge - ha annunciato che la licenza ufficiale della Serie A TIM (badge sulle divise dei calciatori e Trofeo Coppa Campioni d’Italia inclusi) sarà presente in eFootball PES 2020. Questo importante annuncio, unito alle acquisizioni delle licenze ufficiali di Inter, Milan e Juventus, testimoniano l’impegno di Konami nella realizzazione della più realistica esperienza di calcio possibile in un videogioco". Un altro acquisto importante per l'azienda giapponese, che nelle scorse settimane ha già annunciato l'acquisizione dei diritti esclusivi della Juventus. Il club bianconero avrà nome, maglia e stemma originali solo su Pro Evolution Soccer, mentre su Fifa si chiamerà Piemonte Calcio. Su Pes sarà in esclusiva anche l’Allianz Stadium, con Miralem Pjanic che è uno dei testimonial della copertina dell’edizione 2020.