Sabato importante per le gerarchie di alta classifica in Bundeslinga. La capolista Lipsia crolla in casa dell'Eintracht Francoforte e consente alle inseguitrici di recuperare terreno. La sfida della Commerzbank Arena si decide nella ripresa: una rete del classe 1996 Almamy Touré al 48' indirizza la gara, chiusa in pieno recupero da Kostic che fissa il risultato sul 2-0. Si tratta della quarta sconfitta in campionato per gli uomini di Nagelsmann.

Per il ko del Lipsia gioiscono sia il Borussia Dortmund, vincente nell'anticipo del venerdì (grazie ancora ad un super Haaland) sia il Borussia Moenchengladbach, trascinata da una doppietta di Alassane Pléa (a quota 7 reti in stagione) e da un gol di Neuhaus nel 3-1 interno, in rimonta, sul Mainz. Con questo successo gli uomini di Rose salgono a 38 punti in classifica, a -2 dalla vetta. In attesa del Bayern Monaco, in campo alle 18.30 contro lo Schalke 04.

In zona Europa League, stop per il Friburgo, sconfitto in casa dal Paderborn: al Schwarzwald Stadion i gol di Antwi-Adjej e Sabri (su rigore) mantengono gli uomini di Streich ferma a 29 punti. Un successo che permette alla squadra di Baumgart di agganciare il Fortuna Dusseldorf (in campo domenica a Leverkusen) a 15 punti, ultime a pari merito. Più giù, a metà classifica, vittorie per entrambe le squadre di Berlino: l'Union batte 2-0 l'Augsburg (Subotic-Ingvartsen) e lo aggancia in classifica a 23 punti; l'Hertha rimonta il Wolfsburg all'ultimo (Lukebakio segna al 90') e sale a 22.

I risultati della 19^ giornata

Eintracht Francoforte-Lipsia 2-0

48' Touré, 90+4' Kostic

Friburgo-Paderborn 0-2

48' Antwi-Adjej, 83' rig. Sabri

Borussia Moenchengladbach-Mainz 3-1

11' Quaison (M), 24', 76' Plea (B), 88' Neuhaus (B)

Union Berlino-Augsburg 2-0

47' Subotic, 61' Ingvartsen

Wolfsburg-Hertha Berlino 1-2

68' Mehmedi (W), 74' Torunarigha (H), 90' Lukebakio (H)

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA COMPLETA DI BUNDESLIGA