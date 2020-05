La Germania è il primo paese ad annunciare ufficialmente che il campionato di calcio ripartirà. La Bundesliga, insieme alla Zweite Liga (seconda divisione), ricomincerà tra il 15 e il 22 maggio. La notizia è stata annunciata dal cancelliere Angela Merkel, che ha confermato l'intenzione del Governo di dare l'ok alla ripresa del campionato tedesco. "La Bundesliga potrà ripartire dalla seconda metà di maggio, ovviamente seguendo le adeguate norme igieniche", le parole della cancelliera. Ora tocca alla Federcalcio tedesca decidere quando ripartire. La prima ipotesi, come detto, è quella del 15 maggio, ma qualche società spinge per far slittare la ripresa di un'altra settimana.

Il protocollo e le regole per la ripresa

La Bundesliga ha varato un protocollo con l'introduzione di test a tappeto, con almeno 11 positività tra calciatori e membri dello staff dei vari club. Nonostante questo, la Germania è stato il primo paese ad annunciare la ripresa del campionato di calcio dopo la definitiva chiusura delle competizioni in Francia e in Belgio e l'ulteriore slittamento della ripresa degli allenamenti in Inghilterra. I 18 club di Bundesliga si stanno già allenando in gruppi da un mese e hanno ripreso a farlo anche con il contatto fisico, essendo però costretti a un lungo ritiro tra alberghi e centri sportivi per diminuire al minimo i rischi di contagio. Al momento della ripresa della Bundesliga, i calciatori saranno nuovamente sottoposti a tampone in modo che, in caso di positività, il campionato potrà proseguire con l'isolamento dei singoli contagiati.

Seifert: "Giocare è l'unico modo per andare avanti"

Anche Christian Seifert, amministratore delegato della Lega tedesca (Dfl), ha commentato il via libera del Governo alla ripresa del campionato: "Questa è una buona notizia per il calcio tedesco, a questa decisione si associa una grande responsabilità da parte dei club e dei loro dipendenti nell'applicazione del protocollo sanitario. Giocare a porte chiuse non è l'idea per nessuno, ma davanti a una crisi che minaccia l'esistenza stessa dei club è l'unico modo per andare avanti. Ringraziamo le autorità politiche per la fiducia".