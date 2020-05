Un comportamento "assolutamente inaccettabile". E ancora: "Non ci può essere tolleranza, anche per riguardo a giocatori e club che si stanno comportando in maniera adeguata alla serietà della situazione". Il duro comunicato della lega calcio tedesca (la DFL) riguarda una diretta Facebook condivisa via social da Salomon Kalou, ex attaccante campione d'Europa con Chelsea e, dal 2014, all'Hertha Berlino. Nel video si vede il giocatore ivoriano entrare nel centro sportivo del club, per poi dirigersi negli spogliatoi. Kalou - come riporta la Bild che cita il video, al momento cancellato - saluta i compagni Skjelbred, Pekarik e Jarstein con un pugno, con Ibisevic è ben visibile una stretta di mano, oltre al mancato rispetto del distanziamento sociale. Nel video anche i commenti dei giocatori - prosegue sempre la Bild - sul taglio degli stipendi a causa dello stop al campionato. Incerto se gli altri giocatori all'interno dello spogliatoio sapessero che le riprese di Kalou fossero destinate a una diretta social. Non solo, poco dopo l'attaccante ivoriano ex Chelsea ha raggiunto in un'altra stanza del centro del club Jordan Torunarigha, difensore classe 1997, alle prese con un test medico, molto probabilmente un tampone. Inutili le richieste del fisioterapista del club, che chiedeva al calciatore di smettere di riprendere e allontanarsi dalla stanza.

L'episodio segue di pochi minuti il comunicato con cui la DFL ha annunciato dieci casi di positività sugli oltre 1.700 test svolti ai giocatori di Bundes e Zweite Liga.