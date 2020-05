Union Berlino, contro il Bayern senza l'allenatore

L'Union Berlino senza Urs Fischer, l'allenatore ha lasciato gli allenamenti per motivi personali. Squadra affidata agli assistenti Bonig e Hoffmann che dovrebbero essere in panchina contro il Bayern Monaco. La partita sarà in diretta domenica su Sky Sport Uno alle 18

Il calcio riparte in Germania, nel prossimo weekend torna la Bundesliga. L'Union Berlino dovrà giocare in casa contro il Bayern Monaco ma, salvo cambiamenti dell'ultimo momento, lo farà senza il proprio allenatore Urs Fischer. Quest'ultimo avrebbe lasciato già martedì la squadra, affidandola ai suoi assistenti Bonig e Hoffmann. I motivi sarebbero di natura personale e, secondo la Bild, non sono legati al coronavirus ma a una malattia nella sua famiglia. Per essere in panchina domenica, Fischer dovrebbe fare entro sabato il tampone e, qualora questo risultasse negativo, potrebbe unirsi alla sua squadra per la sfida contro il Bayern Monaco. Ipotesi complicata, ragion per cui dovrebbero esserci Bonig e Hoffmann a guidare l'Union Berlino nella prima gara dopo il coronavirus.

La nota dell'Union Berlino

Questo il comunicato con cui il club tedesco ha chiarito la situazione riguardante il suo allenatore: "La preparazione per la partita di domenica in casa contro il Bayern Monaco proseguirà senza Urs Fischer, che ha lasciato il campo di allenamento a Barsinghausen per motivi personali. Questi non sono correlati alle misure per la partita di domenica e al coronavirus. La formazione e la preparazione saranno svolte dai suoi due assistenti allenatori, Sebastian Bönig e Markus Hoffmann. Nel frattempo, l'intera squadra è stata sottoposta ai test per il coronavirus per la quarta volta. Tutti i test sono risultati negativi".