"Avremo miliardi di occhi puntati addosso", aveva azzardato con un certo orgoglio Karl-Heinz Rummenigge in vista della ripresa della Bundesliga, il primo grande campionato europeo a tornare in campo nonostante l'emergenza Coronavirus. Anche quelli di Zlatan Ibrahimovic, probabilmente, erano puntati su Borussia Dortmund-Schalke e non solo. Lo svedese, tornato nel suo appartamento di Milano dopo il lockdown trascorso in patria, ha voluto fare i suoi complimenti alla Germania, che sta provando a far convivere calcio e virus: "Grazie Bundesliga, loro dicono e fanno”, ha scritto l'attaccante del Milan in una storia postata sul proprio profilo Instagram. Parole che hanno lasciato intendere una certa frecciatina nei confronti del calcio italiano, che sta ancora discutendo su come ripartire. Tuttavia dalla Germania hanno risposto, spostando il discorso sul fronte calciomercato: "Prego, tu sei il benvenuto“, l'invito della Bundesliga sempre attraverso i social: "Ci vediamo presto”, la replica dello svedese, nella cui carriera fin qui manca l'esperienza nel campionato tedesco. Ibra, tornato in rossonero a gennaio, potrebbe nuovamente dire addio all'Italia, dal momento che non sente più suo un Milan già orfano di Boban (che lo aveva voluto fortemente) e che rischia di perdere anche Maldini.