Grande attesa per lo scontro al vertice della Bundesliga, per un match che vale una fetta di titolo. Un "Klassiker" caldissimo anche senza pubblico, assicura Muller. "Quando la prima affronta la seconda, è sempre e comunque un top match", le parole di Flick. La partita in diretta su Sky martedì 26 alle 18.30

Bundesliga ripresa da poco, ma in Germania è già tempo di “Klassiker”, la supersfida fra Borussia Dortmund e Bayern Monaco, rispettivamente seconda e prima in classifica e, di conseguenza, scontro cruciale per l’assegnazione del titolo.



Appuntamento martedì 26 maggio alle ore 18.30 (in diretta su Sky) in un Signal Iduna Park naturalmente a porte chiuse come impongono le norme di sicurezza del post coronavirus e che dovrà rinunciare quindi al suo famoso “muro” giallonero di tifosi, ma che non per questo sarà meno “caldo”. A scaldare l’atmosfera ci penseranno infatti i giocatori, spinti dal significato della sfida e dalla posta in palio, e a confermarlo è lo stesso Thomas Muller, che ha parlato a Sky Deutschland dopo la partita vinta contro l’Eintracht (5-2), grazie alla quale il Bayern si è riportato a +4 in classifica sul Dortmund.



“Giocheremo con la stessa passione – le sue parole - Sarà strano entrare in campo senza spettatori per un match come questo, però mi aspetto che la squadra e io per primo andremo oltre i nostri limiti. E' evidente che amiamo il fatto che ci siano i tifosi perché non c’è nulla di più bello che affrontare il Borussia all’Allianz Arena o a Dortmund, ma noi dovremo dimostrare che anche senza pubblico siamo capaci di giocare al calcio con passione”. Dello stesso avviso anche l’allenatore dei bavaresi, Hansi Flick, che ha chiuso la questione con un saggio: “Quando la prima affronta la seconda, è sempre e comunque un top match”.