Se Piatek non avesse segnato il calcio di rigore del 2-2 sarebbe stata davvero una serataccia per il portiere norvegese dell'Hertha Berlino. Un suo clamoroso errore, su conclusione di Schick, poteva costare davvero caro alla sua squadra. Una palla praticamente bloccata e poi incredibilmente scivolata dalle mani con colpetto di dorso a indirizzare il pallone lentamente in porta