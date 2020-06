Bundesliga, la 30^ giornata LIVE: le ufficiali

In caso di successo contro il Paderborn sabato prossimo, il Lipsia vincerebbe cinque partite ufficiali contro una singola avversaria per la prima volta da quando gioca nel calcio professionistico. I Tori rossi hanno anche segnato due gol nei primi quattro minuti di un match professionistico per la prima volta nella gara d’andata vinta per 3- 2